Строитель объектов Центра подготовки космонавтов лишился в Петербурге внедорожника за 10 миллионов

Сотрудник петербургской компании «Кастильон СПб» обратился в полицию с заявлением о краже люксовой иномарки. Вместе с внедорожником Mercedes он потерял 10 миллионов рублей — такова стоимость машины.

Как стало известно «Фонтанке», 38-летний топ-менеджер компании припарковал Mercedes AMG G 63 возле гостиницы на 8-й линии Васильевского острова около 11 часов вечера 22 июля. В пять утра черного внедорожника 2017 года выпуска там уже не было.

Ущерб петербуржец оценил в 10 миллионов и назвал значительным. Судя по профилю в соцсетях, хвастаться дорогим авто стремлений у владельца не было. Зато достижения в сфере освоения госконтрактов демонстрирует на своем сайте ООО «Кастильон СПб». Компания, если верить графе «Объекты», принимала участие в строительстве нескольких объектов в Центре подготовки космонавтов, работала на территории Роскомоса, Загорской ГАЭС и даже в музеях Московского кремля. По данным СПАРК, компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей заключала госконтракт с Главным военно-строительным управлением №12 Минобороны РФ на сумму 83 миллиона рублей. Этот ФГУП выполняет работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов Роскосмоса и Ростехнологий.