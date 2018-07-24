Из рек и каналов Петербурга и области за сутки извлекли пятерых погибших. Из них двое — дети

Тела пятерых человек извлекли из водоемов Петербурга и Ленобласти за минувшие сутки. В двух случаях погибли дети: спасавший в Дудергофском канале одноклассницу юноша, о котором накануне сообщала «Фонтанка», а также шестиклассник, нырявший в Финском заливе в районе Канонерского острова.

Как стало известно нашему изданию, 23 июля водолазы несколько часов искали в акватории залива тело шестиклассника, нырнувшего и ушедшего под воду. Мальчик жил на Канонерском острове, где и произошла трагедия. На пляж он пришел вместе с мамой и бабушкой.

Вчера же из Обводного канала, в районе дома №158, извлекли тело неизвестного мужчины, лет 50 на вид. Погибший был в одежде и обуви. Признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Работали спасатели в районе деревни Немятово (Волховский район области): из Новосясьского канала доставали останки 46-летнего местного жителя. Последний раз живым родные видели его 20 июля.

А тосненская полиция устанавливает личность неизвестного, чье тело нашли в тине под мостом, который связывает поселки Воскорово и Пионер. На вид погибшему 45-50 лет.

Напомним, вчера «Фонтанка» сообщала о том, что в Дудергофском канале утонул девятиклассник. Он прыгнул в воду с моста Ахмата Кадырова, спасая одноклассницу. Девушке удалось добраться до берега, юноше уже не хватило на это сил.