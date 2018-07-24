МВФ спрогнозировал инфляцию в Венесуэле. К концу года она перевалит за миллион процентов

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернера заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу 2018 года.

«Мы прогнозируем всплеск инфляции до 1 млн процентов к концу 2018 года», — цитирует 24 июля Вернеру «Газета.ру» со ссылкой на Nacional.

По его словам, это делает Венесуэлу похожей на на Германию 1923 года или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000-х годов.

Вернера также посчитал, что в стране может произойти коллапс экономической деятельности, гиперинфляция и ухудшение снабжения населения. Он отметил, что такая ситуация приведет к дальнейшему увеличению потока мигрантов в соседние государства.

Венесуэла возглавила десятку «самых несчастных экономик мира» по версии Bloomberg. Кризис в стране сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров и медикаментов, безработицей, протестами. По оценкам местных властей, с января 2017 года по январь 2018-го инфляция в республике превысила 4000%. В феврале показатель инфляции уже превысил 6000%, а в мае превысила 24500% в годовом исчислении.