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Общество
24.07.2018 08:11
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Хуситы попросили Путина остановить войну в Йемене

Председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении военного конфликта в Йемене. Об этом сообщает информационное агентство SABA.

«В письме были затронуты несколько аспектов, представляющих интерес для обеих стран, особенно агрессия против Йемена и военная эскалация коалиционными странами Саудовской Аравии на западном побережье Йемена», — говорится в сообщении, которое приводит РБК.

В послании аль-Машат отметил, что военные действия, направленные на захват порта и города Ходейда, являются лишь частью заговора против Йемена, чтобы ужесточить контроль над островами, портами и жизненно важными навигационными проливами в мире.

При этом Махди Аль-Машат подтвердил стремление Йемена добиться мира и поддержать любые усилия, способные повысить шансы на мир в стране.

Также председатель Верховного политического совета Йемена передал аналогичное письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. «В письме президент выразил надежду на то, что президент Франции вмешается для того, чтобы положить конец этой агрессии, и что Франция будет играть важную политическую роль в достижении мира», — отмечает SABA.

Кроме того, Аль-Машат написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором призвал Пекин оказать помощь и приложить усилия для снятия осады территории Йемена со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии.

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