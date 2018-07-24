В России создадут аналог четвероногого робота Boston Dynamics

Несколько российских ведомств заказали у российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) четвероногих роботов.

ФПИ разрабатывает высокотехнологичную роботехнику на подобие продукции американской компании Boston Dynamics по заказу российских ведомств. Об этом 23 июля сообщает Naked Science со ссылкой на ТАСС.

У ФПИ уже есть свои разработки четвероногих роботов, которые могли бы использоваться различными службами, например, разведкой. Пока неизвестно, кто является заказчиком и когда будут готовы отечественные роботы.

Разрабатываемые сейчас модели должны преодолевать различные препятствия, по которым не могут передвигаться гусеничные и колесные устройства.

В Америке компания Boston Dynamics создала модель Big Dog для вооруженных сил США, которая способна переносить грузы военных. Кроме того, в 2019 году будет налажено серийное производство четвероногих роботов.