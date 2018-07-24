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Общество
24.07.2018 00:34
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Компания Пригожина требует снять с нее обвинения во вмешательстве в выборы в США, ссылаясь на американскую конституцию

Компания Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» направила в американский суд ходатайство о снятии с нее обвинений по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом 23 июля сообщает РАПСИ.

В «Конкорде» утверждают, что обвинение не смогло доказать наличия у компании преступного умысла, что необходимо для состава преступления, в котором обвиняют фирму Пригожина — сговора с целью обмана США. Юристы компании даже указали на то, что некоторые обвинения «настолько необоснованны, что это нарушает конституцию США».

Также в ходатайстве написано, что американское законодательство якобы не предусматривает уголовной ответственности за финансирование «политических высказываний» в соцсетях, на митингах и в рекламе. Именно в этом и обвиняют, по сути, «Конкорд», который, как уверяют юристы, «не ведет деятельности на территории Соединенных Штатов».

«Подача подобного обвинительного заключения является беспрецедентным фактом, а само оно, по сути, представляет собой набор предположительно имевших место фактов, не определяемый законодательством в качестве преступления», – цитирует РАПСИ документ, подготовленный юристами «Конкорда».

Справка:

Напомним, 15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее, 16 февраля, американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы. На июльской встрече в Хельсинки с президентом США Владимир Путин упомянул о том, что Россия никаким образом не вмешивалась в американские выборы как государство, а «ресторатор Пригожин» действует сам по себе. 

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