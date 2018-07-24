Компания Пригожина требует снять с нее обвинения во вмешательстве в выборы в США, ссылаясь на американскую конституцию

Компания Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» направила в американский суд ходатайство о снятии с нее обвинений по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом 23 июля сообщает РАПСИ.

В «Конкорде» утверждают, что обвинение не смогло доказать наличия у компании преступного умысла, что необходимо для состава преступления, в котором обвиняют фирму Пригожина — сговора с целью обмана США. Юристы компании даже указали на то, что некоторые обвинения «настолько необоснованны, что это нарушает конституцию США».

Также в ходатайстве написано, что американское законодательство якобы не предусматривает уголовной ответственности за финансирование «политических высказываний» в соцсетях, на митингах и в рекламе. Именно в этом и обвиняют, по сути, «Конкорд», который, как уверяют юристы, «не ведет деятельности на территории Соединенных Штатов».

«Подача подобного обвинительного заключения является беспрецедентным фактом, а само оно, по сути, представляет собой набор предположительно имевших место фактов, не определяемый законодательством в качестве преступления», – цитирует РАПСИ документ, подготовленный юристами «Конкорда».