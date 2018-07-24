Ученые выяснили, что слонов можно отпугивать с помощью пчел. В контрольном эксперименте принимали участие белые носки

Пчелиные феромоны можно использовать в качестве репеллента для отпугивания слонов. Как пишет 23 июля N+1 со ссылкой на Current Biology, запах феромонов отпугивает слонов.

Издание поясняет, что в Африке не редкость столкновения со слонами, которые уничтожают урожай и ломают деревья, а иногда могут и покалечить человека. В свою очередь, люди зачастую убивают слонов, если они приближаются к поселению. Таким образом, для ученых было крайне важной задачей найти безопасный способ удержать слонов на расстоянии от людей.

Ранее ученые обратили внимание, что пчелы выделяют тревожные феромоны, когда к их улью приближаются крупные животные. Слоны узнают этот запах и избегают ульев, чтобы их не ужалили.

Профессор энтомологии Марк Райт из Гавайского университета США и его африканские коллеги провели эксперимент в одном из национальных парков Южной Африки. Они нанесли вещества, входящие в состав пчелиных феромонов, на специальные матрицы, которые, в свою очередь, поместили в белые носки. Носки затем развесили на высоте метра над землей у водоемов, которые часто посещают слоны. В другой день у тех же водоемов повесили такие же носки, но уже без пчелиных феромонов.

Большинство слонов отпугнули носки с запахом пчел, а вот обычные носки животных ничуть не потревожили.

Причем некоторые африканские фермеры уже давно заметили эту особенность слонов и устанавливают ульи по периметру своих полей. Однако использование матриц с феромонами будет дешевле и проще.