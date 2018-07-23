В Белом доме рассказали, что Путин и Трамп достигли только одной договоренности в Хельсинки

Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали совместную работу сотрудников служб национальной безопасности, что стало единственной договоренностью двух лидеров. Об этом сообщает Times со ссылкой на пресс-секретаря американского президента Сару Сандерс.

Сандерс рассказала, что в августе советник по национальной безопасности Джон Болтон снова прилетит в Россию для встречи со своим российским коллегой. По словам представителя Белого дома, старожил американской политики должен пригласить Путина в Америку. Болтон был одним из тех, кто присутствовал на встрече президентов в Хельсинки 16 июля.

Переговоры двух президентов продолжались несколько часов, из которых около полутора часов Трамп и Путин общались с глазу на глаз. Политики в США ранее призвали допросить переводчика американского лидера, чтобы узнать, о чем он договорился с российским коллегой.

Напомним,в Хельсинки президенты провели многочасовые переговоры, в рамках которых затронули темы восстановления отношений между двумя странами, а также спорные вопросы, вроде транзита газа через Украину, Сирии и Крыма. Одной из тем встречи также стали выборы в США, на которые якобы оказала влияние Россия. Владимир Путин отверг все обвинения. Президент России также предложил, чтобы спецслужбы двух стран сотрудничали на постоянной основе для борьбы с вызовами мировой безопасности. Оппозиция и медиа в Америке остались недовольны поведением Трампа во время переговоров в финской столице.