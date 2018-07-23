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Строительство
23.07.2018 23:21
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Смольный занялся государственно-частным партнерством. СКК, больницы и многое другое отдают концессионерам

До конца года Смольный намерен заключить концессионные соглашения в отношении шести объектов. Распоряжение об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В форме государственно-частного партнерства (ГЧП) предполагается создание сразу трех объектов здравоохранения: консультативно-диагностического центра амбулаторно-поликлинического типа в Шушарах, онкологического диспансера на улице Лени Голикова и перинатального центра на базе бывшего роддома на улице Вавилова. По концессионному соглашению планируется также сооружение линии аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково».

Кроме того, Смольный намерен передать в концессию Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (СКК) на проспекте Юрия Гагарина. В перечень включено и здание Конюшенного двора на одноименной площади, реконструируемое под учреждение культуры. В документе указывается на необходимость приспособления признанного объектом культурного наследия федерального значения здания «для современного использования». Сроки реализации проектов распоряжением не определены.

Комитету по инвестициям предписано разместить утвержденный перечень на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Напомним, что партнером по реконструкции СКК выступит хоккейный клуб «СКА». Инвестиции в подготовку комплекса к Чемпионату мира по хоккею 2023 года оцениваются в сумму от одного до 2,2 млрд рублей. Концессионер получит окружающую территорию под застройку в том числе жилой недвижимостью.

На комплекс Конюшенного ведомства претендует управляющая компания «СТАРТ Девелопмент», принадлежащая бизнесмену Захару Смушкину. Обсуждение нескольких архитектурных концепций преобразования одного из крупнейших зданий в центре города началось еще в 2017 году, но было прервано чемпионатом мира по футболу.

Вопрос о реконструкции под онкологический диспансер недостроенного здания больницы Кировского завода обсуждается с 2005 года.

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