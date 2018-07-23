Конгресс США хочет улучшить отношения с «русским народом», но не Кремлем

Американский конгресс рассмотрит законопроект, который предусматривает визовые послабления для россиян, поддержку гражданского общества в России, а также регулярные встречи российских и американских дипломатов и военных.

Текст законопроекта «Об обеспечении мер по усилению диалога с русским народом и поддержке российского гражданского общества» был внесен 23 июля в конгресс депутатом от Демократической партии США Адрианом Эспайятом. Текст документа опубликован на сайте федерального законодательного органа США.

Проект предусматривает существенное упрощение получения виз некоторыми категориями российских граждан — в том числе, студентов и участников программ обмена. При этом власти США собираются усилить контроль за выдачей виз приближенным к Кремлю деятелям.

Проект также содержит предложения о проведении регулярных встреч на уровне МИД и Минобороны двух стран.

Кроме того, Америка готова оказать поддержку гражданскому обществу в России. Среди важнейших шагов называется поддержка распространения независимой информации, на что предполагается потратить около 10 млн долларов. В США, согласно проекту, будет собрана встреча глав крупнейших глав американских IT-компаний, деятельность которых помогает властям России осуществлять цензуру и давление на гражданское общество. Конгрессмены надеются пресечь эту деятельность.

Последний блок законопроекта предусматривает информирование американцев о «неправомерных действиях» России. В частности, предполагается опубликовать имена и названия организаций, который заняты в переправке бойцов в Сирию и на Украину.