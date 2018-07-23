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Происшествия
23.07.2018 22:53
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У Кировского завода просят 150 тысяч долларов за информацию о похищенном акционере Максиме Яковлеве

В деле о насильственном исчезновении в Абхазии Максима Яковлева появился новый предмет торга. Благородный осведомитель предлагает Кировскому заводу точную информацию о похищенном бизнесмене, прося взамен сумму в двадцать раз меньше выкупа.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, на корпоративный электронный ящик предприятия пришло письмо от имени мужчины, который представился давним знакомым Яковлева, кратко постарался убедить адресата в своей солидности и рассказал, что на самом деле предприниматель не похищен. Он будто бы благополучно живет в Турции после инсценировки вооруженного нападения на его номер в отеле.

Более детальные знания отправитель обещал предоставить после выплаты 150 тысяч долларов. С Яковлевым, как следует из письма, они разошлись не очень хорошо, эта сумма якобы равна долгу предпринимателя, и рассекречиванием сведений мужчина просто вернет свое.

В Кировском заводе автор надеется найти союзника. Предприятие ведет затяжный и острый спор с Яковлевым, который напрямую или через друзей-дольщиков имеет влияние на 25 процентов акций. Городское бизнес-сообщество годами обсуждает упертость Яковлева, не желающего продавать пакет гендиректору завода Георгию Семененко. По слухам, оппоненты не сходятся в цене. Кировский завод, как сообщил «Фонтанке» брат пропавшего Константин Заремский, – это в первую очередь не производство, а недвижимость. Площадь торговых помещений, сдаваемых в аренду, превышает миллион квадратных метров, уточняет собеседник, и очевидно, что предложение о покупке 25% должно быть очень дорогим.

Автор письма предлагает Кировскому заводу развенчать миф о похищении и тем самым информационно уничтожить Яковлева.

Электронное послание приобщено к уголовному делу. Его ведет Следственный комитет. Сотрудники завода допрошены по обстоятельствам получения письма. 

По данным «Фонтанки», некоторые факты из описанных «доброжелателем» подтверждаются, часть из них не была известна широкому кругу. Но в ценность сведений о Яковлеве не особо верят, считая, что автор решил нажиться на шумном деле. Он требует сумму, эквивалентную 10 млн рублей, а это в двадцать раз меньше заявленного выкупа.

По официальной версии, 53-летний Максим Яковлев похищен из отеля Afon Resort Hotel абхазского города Новый Афон в ночь на 20 июня 2018 года тремя вооруженными мужчинами в камуфляже. В номере найден тайник с крупной наличностью. Преступники требуют выкуп в 200 млн рублей. Яковлев будто бы через записку сообщил, что его держат в подвале, и о сборе денег попросил владельца ТРК «Гранд Каньон» Муссу Экзекова, с которым они дружны со студенчества. В Абхазии тоже возбуждено дело о похищении предпринимателя.


© Фонтанка.Ру
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