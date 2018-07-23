Представители миллиардера Константина Николаева подтвердили, что он финансировал Марию Бутину, задержанную в США
Российский миллиардер Константин Николаев оказывал финансовую поддержку Марии Бутиной и ее организации «Право на оружие». Об этом 23 июля заявил представитель бизнесмена «Коммерсанту».
Правда, он уточнил, что финансирование предоставлялось только с 2012 по 2014 годы и только на проекты в России. По словам представителя Николаева, бизнесмен с 2015 года более никаким образом не контактировал с Бутиной.
Напомним, ранее фамилию Николаева в этом контексте впервые упомянула газета The Washington Post. Издание писало со ссылкой на показания Бутиной, что ей финансово помогал именно Константин Николаев. Его сын Николай якобы был волонтёром предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Изначально представители бизнесмена не подтверждали информацию о том, что он финансировал Бутину, признавая только то, что они встречались в связи с деятельностью организации «Право на оружие».
Справка:
Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в связях с российской разведкой. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы. СМИ также узнали, что Бутина встречалась с вице-председателем Федерального резева США и с министром финансов по международным делам.