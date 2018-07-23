Представители миллиардера Константина Николаева подтвердили, что он финансировал Марию Бутину, задержанную в США

Российский миллиардер Константин Николаев оказывал финансовую поддержку Марии Бутиной и ее организации «Право на оружие». Об этом 23 июля заявил представитель бизнесмена «Коммерсанту».

Правда, он уточнил, что финансирование предоставлялось только с 2012 по 2014 годы и только на проекты в России. По словам представителя Николаева, бизнесмен с 2015 года более никаким образом не контактировал с Бутиной.

Напомним, ранее фамилию Николаева в этом контексте впервые упомянула газета The Washington Post. Издание писало со ссылкой на показания Бутиной, что ей финансово помогал именно Константин Николаев. Его сын Николай якобы был волонтёром предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Изначально представители бизнесмена не подтверждали информацию о том, что он финансировал Бутину, признавая только то, что они встречались в связи с деятельностью организации «Право на оружие».