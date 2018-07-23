«Православный не значит пьяный». РПЦ обиделась на слова главы Татарстана о пьющих пиво на стадионах

Русская православная церковь ответила на заявление главы Татарстана Рустама Минниханова, призвавшего разрешить продажу пива на спортивных мероприятиях из-за заботы о «наших братьях православных».

«Мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя», – цитирует РБК представителя РПЦ Валерия Доронкина.

По его словам, духовенство «категорически против» предложения Минниханова. Доронкин, который занимает пост главы Координационного центра по противодействию алкоголизму, отметил, что послабления в вопросе продажи спиртного на стадионах во время чемпионата мира по футболу были допущены по требованию международной футбольной федерации.

«Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», – резюмировал Доронкин.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов предложил вернуть пиво на стадионы во время совместного заседания совета по развитию спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» с Владимиром Путиным. «Мы [во время мундиаля] продали пива на 89 миллионов рублей. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Все-таки мужчины любят пиво», – рассказал Минниханов, подчеркнув, что ему, как мусульманину, «стыдно об этом говорить», но он думает о «православных братьях». Президент России обещал подумать над этим предложением.

Напомним, что в России продажа алкоголя на стадионах запрещена федеральным законом № 171 о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Однако в 2013 году президент Владимир Путин внес изменения в законодательство, разрешающие продажу пива во время домашнего чемпионата мира.