«Мы не позволим иранцам закрепиться и в 100 километрах от границы». Израиль отверг предложение России по Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение России об отводе иранских войск в Сирии от Голанских высот. Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, об этом Нетаньяху заявил на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

По данным издания, Россия предлагала отвести иранские войска на 100 километров от линии прекращения огня. Однако Нетаньяху якобы сказал Лаврову: «Мы (Израиль) не позволим иранцам закрепиться даже в 100 километрах от границы».

Как пишет израильская пресса, на встрече Израиль потребовал отвода всех иранских вооружений, дальность которых позволяет преодолеть 100-километровую зону. Причем есть множество дополнительных требований — в частности, прекращение производства высокоточного оружия и защищающих его носители систем ПВО, а также закрытие границ Сирии и Ливана для таких вооружений. «У России есть возможности проконтролировать это. Они являются существенным фактором в Сирии», – рассказал на условиях анонимности израильский чиновник газете Haaretz.

В официальном сообщении российского МИДа об этом ничего не сказано, только расплывчато указано: «Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года».

Напомним, как стало известно сегодня утром, Сергей Лавров и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыли с необъявленным визитом в Израиль. Оттуда они, по данным в СМИ, отправятся в Европу.