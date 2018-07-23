Осужденный за взятку Нотяг подал на УДО, не пробыв в колонии ни дня. Для освобождения ему надо найти миллион

Бывший депутат петербургского ЗакСа Вячеслав Нотяг подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. За взятку 1,2 млн рублей он приговорен к штрафу и колонии, но основное время провел под домашним арестом.

Как сообщил «Фонтанке» 23 июля адвокат Андрей Зюзин, с просьбой об условно-досрочном освобождении его подзащитный обратился в суд через администрацию тюремной больницы Гааза.

Медики должны в течение 15 дней направить в Смольнинский суд просьбу Нотяга и свою характеристику на него.

Осужденные за особо тяжкие преступления имеют право на УДО после отбытия двух третей наказания. Нотяга заключили под стражу весной 2016 года, летом после инсульта выпустили под домашний арест, где он и встретил приговор. В январе 2018-го ему назначили три года колонии, но из Кировского суда экс-депутат поехал в больницу в связи с резким ухудшением здоровья.

В ходатайстве об УДО Вячеслав Нотяг объясняет, почему не нуждается в полном отбывании наказания.

«Факт получения взятки мы отрицали, но само событие, которое следствие сочло преступлением, признали, – уточнил Андрей Зюзин. – Ключевым аргументом в пользу освобождения будет здоровье Вячеслава Нотяга».

По словам адвоката, к рассмотрению ходатайства в суде бывший депутат выплатит 1 млн рублей. К такому штрафу его приговорили в качестве дополнительного наказания.

Нотяг за взятку предупреждал владельца компании «Воин-В» Олега Глущенко, который застраивает юго-запад города, о планах градозащитников и заблаговременно рассказывал о проверках. Парламентарий установил таксу 300 тысяч рублей в квартал, его задержали при получении очередной доли.