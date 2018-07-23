Родственники тюремщика из видео о пытках в ярославской колонии пожаловались на правозащитников и «Новую газету»

Родственники одного из сотрудников ФСИН, появившегося на записи с пытками в ярославской колонии, подали жалобу в правоохранительные органы на «Новую газету» и организацию «Общественный вердикт», которые опубликовали скандальное видео.

Об этом 23 июля пишет «Новая газета». В издании опубликовали список тюремщиков, принимавших участие в пытках. Родственники одного из них пишут в жалобе, что он якобы только проходил практику в ИК-1 в Ярославской области и сам в пытках участия не принимал, хотя и находился в этотм момент в «классе воспитательной работы». Имя практиканта пока неизвестно, его выясняют журналисты.