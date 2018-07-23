Происшествия
В деле о госизмене при передаче секретных данных о гиперзвуковом оружии появился новый фигурант
По делу о госизмене в ЦНИИмаш задержан еще один подозреваемый. Об этом 23 июля пишет РБК со ссылкой на ТАСС.
В передаче данных о российском гиперзвуковом оружии подозревают как минимум еще одного человека, помимо задержанного ФСБ Виктора Кудрявцева, рассказал источник агентства. По предварительной информации, подозреваемый уже заключен под стражу.
Отметим, в Лефортовский суд поступило за последнее время два ходатайства следственного управления ФСБ об аресте подозреваемых в госизмене. Одного из них 20 июля уже отправили под арест. Второе дело должны были рассматривать в понедельник, однако пока информации о решении суда нет.
Справка:
ФСБ задержала Виктора Кудрявцева в собственной квартире в Королеве 20 июля. Затем следователи обыскали недвижимость ученого, а также гараж и квартиру его сына. В тот же день силовики пришли в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Позднее в «Роскосмосе» рассказали о том, что правоохранительные органы интересовала деятельность предприятий в 2013 году. Свою вину Кудрявцев отрицает.