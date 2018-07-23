В деле о госизмене при передаче секретных данных о гиперзвуковом оружии появился новый фигурант

По делу о госизмене в ЦНИИмаш задержан еще один подозреваемый. Об этом 23 июля пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

В передаче данных о российском гиперзвуковом оружии подозревают как минимум еще одного человека, помимо задержанного ФСБ Виктора Кудрявцева, рассказал источник агентства. По предварительной информации, подозреваемый уже заключен под стражу.

Отметим, в Лефортовский суд поступило за последнее время два ходатайства следственного управления ФСБ об аресте подозреваемых в госизмене. Одного из них 20 июля уже отправили под арест. Второе дело должны были рассматривать в понедельник, однако пока информации о решении суда нет.