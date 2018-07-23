В офисе одного из крупнейших интернет-магазинов России проходят обыски

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил свою деятельность на фоне проверки правоохранительных органов.

«Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает», – сообщается вечером 23 июля на сайте «Плеер.ру», который несколько лет назад входил в 30 крупнейших компаний российского сегмента интернета.

В столичном офисе «Плеер.ру», как пишет РБК, работают люди в масках, а у самого здания собрались клиенты. Следователей интересуют документы на технику и электронику, которую реализовывал «Плеер.ру».

Интернет-ретейлер был основан в 2002 году. К 2013-му компания разрослась до 21 места в рейтинге крупнейших игроков рунета (по версии Forbes) с выручкой в 60 млн. долларов. При этом магазин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, обыски в офисах «Плеер.ру» проходили в 2013 году.