Сын обвиненного в госизмене ученого рассказал о перенесенном отцом инфаркте
Стали известны подробности задержания сотрудника Центрального научно-исследовательский института машиностроения, которого подозревают в передаче НАТО секретных российских разработок.
Как рассказал 23 июля сын задержанного по подозрению в госизмене Ярослав, его отец Виктор Кудрявцев имел тесные контакты с другими странами. «[Кудрявцев] был активно вовлечен в международное сотрудничество в 1990-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений. Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике», – цитирует сына ученого РБК.
Вопрос, которым занимался работник ЦНИИмаш, связан с исследованием газовых течений вблизи поверхности. Часть работ, по словам сына задержанного, имела фундаментальное значение и была опубликована в открытой печати, часть же относилась к работам двойного назначения. При этом у Кудрявцева была низшая форма допуска к секретным сведениям, так как у него есть родственники за рубежом.
В 2010 году, как утверждает Кудрявцев-младший, его отец перенес инфаркт, поэтому он мало куда-то ездил, так как ему необходим постоянный контроль врачей.
Справка:
ФСБ задержала Виктора Кудрявцева в собственной квартире в Королеве 20 июля. Затем следователи обыскали недвижимость ученого, а также гараж и квартиру его сына. В тот же день силовики пришли в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Позднее в «Роскосмосе» рассказали о том, что правоохранительные органы интересовала деятельность предприятий в 2013 году. Свою вину Кудрявцев отрицает.