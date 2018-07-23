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Общество
23.07.2018 20:47
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Сын обвиненного в госизмене ученого рассказал о перенесенном отцом инфаркте

Стали известны подробности задержания сотрудника Центрального научно-исследовательский института машиностроения, которого подозревают в передаче НАТО секретных российских разработок.

Как рассказал 23 июля сын задержанного по подозрению в госизмене Ярослав, его отец Виктор Кудрявцев имел тесные контакты с другими странами. «[Кудрявцев] был активно вовлечен в международное сотрудничество в 1990-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений. Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике», – цитирует сына ученого РБК.

Вопрос, которым занимался работник ЦНИИмаш, связан с исследованием газовых течений вблизи поверхности. Часть работ, по словам сына задержанного, имела фундаментальное значение и была опубликована в открытой печати, часть же относилась к работам двойного назначения. При этом у Кудрявцева была низшая форма допуска к секретным сведениям, так как у него есть родственники за рубежом.

В 2010 году, как утверждает Кудрявцев-младший, его отец перенес инфаркт, поэтому он мало куда-то ездил, так как ему необходим постоянный контроль врачей.

Справка:

ФСБ задержала Виктора Кудрявцева в собственной квартире в Королеве 20 июля. Затем следователи обыскали недвижимость ученого, а также гараж и квартиру его сына. В тот же день силовики пришли в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Позднее в «Роскосмосе» рассказали о том, что правоохранительные органы интересовала деятельность предприятий в 2013 году. Свою вину Кудрявцев отрицает.

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