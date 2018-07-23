Утонувший под мостом Кадырова подросток пытался спасти девушку

Стали известны подробности гибели шестнадцатилетнего школьника в Дудергофском канале. Он бросился на помощь тонувшей девушке и спас ее, но сил выбраться самому не осталось.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, вечером 23 июля с моста Кадырова в Дудергофский канал упала девушка. Подросток бросился за ней, вытянул ее на поверхность и продержал до тех пор, пока еще один очевидец не подхватил ее и не помог ей добраться до берега.

Подростка-спасителя вызволить из Дудергофки не удалось. Его тело извлекли спасатели.