СМИ: Спортивным директором «Зенита» станет скаут из «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Зенит» уже очень скоро может обзавестись новым спортивным директором. Как сообщает 23 июля в своем твиттере журналист Сиаран Келли, на эту должность перейдет скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибалта.

Скаут работает в английском клубе с 2017 года. До этого он в течение пяти лет трудился в туринском «Ювентусе».

В заслугу Рибалте ставят переход полузащитника Поля Погба в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в 2012 году, а также трансфер нападающего Паоло Дибалы в туринский клуб из «Палермо» за 40 миллионов евро в 2015-м.

Напомним, в настоящее время у «Зенита» нет спортивного директора. Эта вакансия освободилась после смерти Констанина Сарсании в октябре 2017 года. С тех пор должность заместителя спортивного директора занимал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.