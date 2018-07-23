В Горизбиркоме — бунт против навязанного ЦИКом председателя

Члены петербургского Горизбиркома обратились к председателю ЦИКа Элле Памфиловой. Под письмом о выборе председателя ГИК поставили свои подписи 7 членов комиссии.

«За последние шесть лет в Санкт-Петербурге сложилась ситуация, при которой деятельность петербургской избирательной комиссии как коллегиального государственного органа зачастую подменялась не гласной и не открытой работой ее аппарата под единоличным руководством председателя комиссии», – говорится в обращении. По мнению подписантов, для обеспечения подлинной открытости и легитимности выборов комиссией должен руководить человек, который сможет наладить взаимодействие со всеми участниками политического процесса.

«С учётом возможного различия мнений <...> для избрания кандидатуры на должность председателя <...> полагаем необходимым рассмотреть возможность проведения предварительных консультаций по данному вопросу председателя ЦИК Элы Памфиловой с членами СПбИК», – говорится в обращении.

Под документом поставили подпись Наргис Ахадова («Единая Россия»), Николай Левшин (КПРФ), Алексей Березин (Партия Роста), Дмитрий Краснянский, Марина Жданова, Алла Егорова, Людмила Боричева. Все оставившие автографы считаются людьми, лояльными спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову. Отметим, всего в Горизбиркоме сейчас 13 членов комиссии с правом решающего голоса. Таким образом, против нового возможного председателя выступили более половины из них.

Напомним, 20 июля Центризбирком рекомендовал назначить членом ГИК федерального инспектора Виктора Миненко. Ранее «Фонтанка» писала о кандидатуре Миненко — его возможное председательство было согласовано Смольным и полпредством. При этом обсуждений с петербургским парламентом не проводилось. Тогда как не менее половины членов ГИК лояльны спикеру городского ЗакСа Вячеславу Макарову.