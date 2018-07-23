«Фонтанка» за 60 секунд — 23 июля

Сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко Сергей стал собственником доходных домов, его доля тянет минимум на миллиард рублей. Многоходовочка по приобретению элитной недвижимости в десять лет.

Мы выяснили, как в нашем региональном УФСИН обсуждают по кабинетам видео с пытками из ИК-1 Ярославской области. Спойлер: говорят о неэффективном расходовании человекоресурсов — мол, так-то хватило бы и двух человек в форме.

Евгений Вышенков объясняет, как на самом деле все происходит в колониях. Там невиноватых нет.

Модно выглядеть, быть здоровым и пускать крепкие корни в свою профессиональную сферу — объясняем, что делать тем, кого не возьмут на пенсию.

Чемпионат мира все, но впереди как минимум — Лига Европы. Выяснилось, чего там опасаться петербургскому «Зениту».

Небольшая собака в багажном отсеке самолета выкашляла отмычку, вылезла из переноски и прогрызла обшивку лайнера так, что только экстренная посадка всех спасла. А вы их за погрызенные тапки ругаете.

Самые умные уже посмотрели парад ВМФ. Это была репетиция, зато на трибуны пускали всех, а не только адмиралов.

Жара будет удушливой, ибо воздушные массы неизменны. Но главный синоптик Колесов знает, что делать.