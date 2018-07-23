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Происшествия
23.07.2018 19:17
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На Камчатке чиновница помогала коренным народам за деликатесы. 57 килограммов красной икры стали взяткой

Служащая администрации Олюторского муниципального района помогла местному предпринимателю получить бюджетное финансирование взамен на деликатесы. Об этом 23 июля сообщили в прокуратуре Камчатского края. 

Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям Олюторского района, будучи ответственной за реализацию муниципальных целевых программ, неоднократно оказывала помощь одному предприятию и двум общинам коренных малочисленных народов Севера, взамен получая вознаграждения, рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 60-летняя госслужащая помогла с изготовлением поддельных документов о затратах местного предприятия на приобретение оборудования, что дало ему возможность получить государственные субсидии. Часть из этих денег женщина потратила на себя. Кроме того, она получила 57 килограммов соленой икры тихоокеанского лосося стоимостью более 100 тысяч рублей за грант опекаемому ей предприятию, который был потрачен якобы на обучение генерального директора основам предпринимательской деятельности.

Помимо этого, в компании сообщницы, 40-летней председательницы правления общин коренных малочисленных народов Севера «Пылговаям» и «Надежда», чиновница выбивала гранты. Для этой махинации были подготовлены специальные документы, рапортующие о целевом использовании денег на помощь общинам. 

Общий ущерб, причиненный местному бюджету от действий мошенниц, оценивается в  3,5 млн рублей. 

В данный момент на имущество госслужащей наложен арест. Фигуранток дела подозревают в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных российским законодательством:  ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий), ч. 1 ст. 292  УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Дело рассмотрит Петропавловск-Камчатский городской суд.

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