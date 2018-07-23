ФСБ едет в ярославское УФСИН изучать методику пыток. В разовом характере издевательств контрразведка сомневается

Сотрудники центрального аппарата ФСБ выехали в Ярославскую область для проверки регионального УФСИН после публикации видео с пытками заключенного. Полномочия контрразведки значительно шире Следственного комитета.

О комплексной проверке УФСИН Ярославской области с участием оперативников управления «М» ФСБ России сообщает 23 июля РБК. Подразделение осуществляет надзор за силовыми ведомствами, в том числе службой исполнения наказаний.

По данным издания, ФСБ интересуется не столько прошлогодним истязанием заключенного Евгения Макарова, сколько регулярностью подобных методов и должностным охватом. Не исключено, что о зверствах рядового состава ИК-1 было осведомлено руководство УФСИН Ярославской области.

К укрывательству преступлений фсиновцев могут иметь отношение также сотрудники Следственного комитета. В отношении следователя Родиона Свирского, который летом 2017 года смотрел запись с пытками Макарова и все равно вынес постановление об отказе в возбуждении дела, проводится доследственная проверка. Он уволился по собственному желанию в ноябре того же года. О проверке в отношении шефа Свирского, руководителя Заволжского следственного отдела СУ СК по Ярославской области, пока не сообщается.

Руководство ФСИН тоже гостит в Ярославской области и уже успело отметиться эффектным комментарием. Первый замглавы ведомства генерал-лейтенант Анатолий Рудый заявил, что заключенный Макаров сам спровоцировал сотрудников колонии на пытки и они, сотрудники, не полностью справились со своими обязанностями.