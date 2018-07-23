Куда возьмут работать тех, кто ждет пенсию

Главная задача человека предпенсионного возраста при трудоустройстве — произвести впечатление на работодателя, опровергнуть его стереотипы. Поэтому нужно не осваивать новую профессию, а укреплять профессиональные связи в своей сфере. А заодно следить за здоровьем и модно выглядеть.

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Пенсионеры в Петербурге составляют около 26% населения, по данным Петростата, – это больше 1,3 млн человек. После повышения пенсионного возраста формально пенсионеров станет меньше, но сами люди в возрасте никуда не денутся, и им придется активнее искать работу или крепче держаться за старую. Кадровики считают, что главная задача человека предпенсионного возраста при трудоустройстве — произвести впечатление на работодателя, опровергнуть его стереотипы. Поэтому людям предпенсионного возраста советуют не осваивать новую профессию, а укреплять профессиональные связи в своей сфере. А заодно следить за здоровьем и модно выглядеть.

Многие люди в возрасте сейчас находят работу благодаря тому, что их специальности стали редкими и непопулярными среди молодежи. Например, практически все швейные предприятия жалуются на нехватку кадров и нанимают людей за 50 с советским образованием, то же касается сварщиков. При этом в малом и среднем бизнесе средний возраст сотрудников больше зависит от возраста и стереотипов руководителя, чем от ситуации на рынке труда. То есть если владелец компании считает, что «раньше образование было лучше», то у него будут работать люди за 50, а если это молодой стартапер — вряд ли.

Тон на рынке задает все-таки крупный бизнес, и здесь пенсионеров нечем порадовать. Так, по данным исследования Фонда общественного мнения, в 2014 году 43% неработающих пенсионеров заявили, что сидят дома не по своей воле, их просто никто не нанимает. Из них 23% хотели бы сменить специальность и освоить что-то новое, но не видят перспектив трудоустройства. По данным ФОМ, женщины работают после выхода на пенсию чаще, чем мужчины, в 58% случаев. Мужчины — в 43%. Несмотря на возможное повышение пенсионного возраста, этот показатель, ожидают работодатели, тоже вырастет, потому что среди людей, которым сейчас 45 – 60, очень много тех, кто значительную часть жизни проработал на должностях с «серой» зарплатой, и в итоге пенсия у них окажется (или уже оказалась) не выше 10 – 15 тысяч рублей.

Замдиректора департамента по кадровым услугам BDO Unicon Outsourcing Зульфия Юпашевская рассказывает, что ситуация для пожилых людей в ближайшие годы может улучшиться: сейчас на рынок труда вышли те, кто родился с 1990-го по 2000 год. Это время демографической ямы, и на то, чтобы заполнить все вакансии, представителей этого поколения не хватит. Она считает, что проблемы с поиском работы у людей возникают уже после 45, но дело не в навыках и образовании, а в стереотипах работодателей. Те считают, что люди в возрасте хуже работают в команде, не готовы учиться, плохо ведут переговоры и не знакомы с информационными технологиями. Поэтому предсказать, чему конкретно стоит учиться зрелым людям, невозможно, и Юпашевская советует заниматься внешним видом, здоровьем и профессиональными связями: раз дело не в знаниях, а в стереотипах, придется их опровергать. А широкая сеть контактов позволит не искать вакансии, а получать приглашения.

Она добавляет, что в самой компании BDO Unicon Outsourcing около 15% работников — люди за 45, и около 5% — за 55. Им чаще всего предлагают позиции консультантов и методологов.

По данным исследований HeadHunter, только 9% сотрудников российских компаний — люди за 45, при этом больше половины — от 25 до 35. И даже из этих 9% большая часть — люди, которые работают давно, новых сотрудников в возрасте нанимают только в 25% случаев. В HeadHunter отмечают, что самый большой страх сотрудников за 45 при поиске работы — не найти предложений лучше, чем текущий вариант. В 67% случаев источник опасений соискателей — не рассказы знакомых или статьи, а собственный опыт.

«Мой отец, которому 56 лет, попал под сокращение в крупной зарубежной компании (ее головная компания была куплена американским холдингом, и они меняли всех менеджеров во всех странах), — рассказывает петербурженка Алла. — После этого он сидел без работы год и 3 месяца. Он прошел десятки собеседований и отправлял сотни откликов, даже подключил рекрутерское агентство, но везде получал отказы. Иногда работодатели не скрывали, что причина в возрасте, но чаще эти причины просто не называли. Впрочем, рекрутерское агентство сразу предупредило, что готовиться надо к очень долгому поиску: в такой же ситуации находятся многие соискатели его возраста». В итоге он получил работу, но в другой сфере (в судостроении вместо энергетики и с доходом ниже, чем до сокращения). Если речь не идет об узких специалистах или топ-менеджерах, поиск работы для людей за 50 часто заканчивается переходом на неквалифицированные должности. Так, 68-летний петербуржец Алексей до выхода на пенсию работал преподавателем в частном вузе, а теперь — вахтером в бизнес-центре. «Найти работу по специальности не получилось, и на собеседованиях мне сразу дали понять, что я зря трачу время, — рассказывает он. — Я уже не в том возрасте, чтобы получать новую профессию, поэтому выбрал такой вариант, не самый плохой».

Евгений Полубояров, эксперт по кадровому аудиту компании «Кадриум», считает, что государство вместе с повышением пенсионного возраста начнет строже следить за работодателями, не допускать незаконных сокращений. «Вопросу повышения пенсионного возраста госорганы уделяют особое внимание, а значит, работодателям надо готовиться к ужесточению контроля надзорных органов за увольнениями лиц предпенсионного возраста, — говорит Полубояров. — А в случае отказа в приеме на работу такому кандидату у вас должно быть четкое обоснование, никак не связанное с возрастом».

Он рассказывает, что людей за 50 работодатели сейчас готовы брать на должности специалистов колл-центра, делопроизводителей, складских работников, бухгалтеров, кадровиков. Во многих отраслях — медицине, юриспруденции, бухгалтерии — возраст работника почти не отражается на его востребованности, если он продолжает учиться и осваивать современные технологии. Зульфия Юпашевская добавляет, что сейчас больше всего работников пенсионного возраста в сфере образования, здравоохранения, отраслях, связанных с наукоемким производством (особенно если это государственные предприятия), в химической и ядерной промышленности. «В ряде отраслей работодатели вынуждены сохранять в штате сотрудников старше 45 – 50 лет просто потому, что не могут найти им замену, но часто это вполне оправданное решение, — уверена она. — Опыт, связи, отличное фундаментальное образование, полученное до того, как преподаватели вузов поехали поднимать западную науку или торговать, — этот перечень дорогого стоит».

Советское техническое образование хвалят многие эксперты и работодатели, но желания учиться новому у пенсионеров они часто не видят. «Спектр вакансий для кандидатов в возрасте достаточно широк, но при условии, что эти работники будут учиться, получать новые навыки и осваивать современные технологии, — говорит Евгений Полубояров. — А в этом и есть основная проблема: несмотря на сложности с трудоустройством, далеко не все работники в возрасте 45+ готовы учиться». Массовую переквалификацию эксперты считают утопией: для системного обучения нужны свободное время, деньги и мотивация.

Это подтверждает HeadHunter: по данным исследования компании, среди уже работающих людей, которые получают онлайн-образование, только 7% старше 46 лет и 1% тех, кто старше 55. Среди онлайн-студентов 74% — люди до 35, чаще всего они работают в продажах или IТ-сфере. Учатся чаще всего английскому, каждый третий респондент HeadHunter проходит или хотел бы пройти такой курс. И снова исследования подтверждают то, что заметили кадровики: люди чаще стремятся «подтянуть» свои навыки общения, управления, чем освоить новую профессию или получить какие-то фундаментальные знания. Люди учатся тайм-менеджменту, личной эффективности и нетворкингу, надеясь, что это поможет им произвести впечатление на работодателя.

Дискриминация по возрасту в труде — не только российская проблема. Например, в начале 2018 года The New York Times и организация ProPublica выяснили, что несколько десятков крупнейших американских фирм делают объявления о найме в соцсетях видимыми только для пользователей до 36 лет. Среди них оказались Amazon, Facebook и другие гиганты. В России многие предприниматели признают, что проблема существует, но формулируют ее как неразрешимую.

«Наша сфера слишком быстротечна, технологии работы меняются максимум раз в три года. Пожилые соискатели не могут так быстро перестроиться, — рассказывает Вячеслав Золотухин, владелец IТ-компании EvoDesk.ru. — Как правило, если это программисты, то они застряли в условиях пятнадцатилетней давности. Конечно, встречаются уникумы, которые поглощают все новое, но это большая редкость, и даже это не придает мотивации принимать их на работу. В первую очередь потому, что с ними будет сложно». Свои представления он и сам называет стереотипами, но соискателей, которые близки к пенсионному возрасту, все-таки не принимает.

«У кондитеров работа весь день на ногах, приходится поднимать тяжелые чаши для миксеров, — добавляет владелица сети «Кусочек счастья» Светлана Казновская. — У меня после дня работы на производстве отваливается спина и ноги дрожат, а человек в возрасте просто не выдержит. В менеджеры тоже сложно взять такого человека. Потому что нужно очень хорошее знание компьютера, фотошопа, желание обучаться постоянно и шустро работать. Я всячески приветствую людей в возрасте у нас в коллективе. И предпочту того, кто постарше ненадежной молодежи. Но они просто сами не приживаются у нас». Казновская добавляет, что выходы все-таки есть: кондитеру можно стать специалистом по декору, учиться сложной лепке фигур для тортов, повышать мастерство в этой сфере. Или брать на себя руководство: на таких должностях в компании работают несколько сотрудников старше 50 лет, и зарплаты у них самые высокие.

Эти два варианта кадровики считают более-менее универсальными: выбор более узкой, связанной с мастерством, а не тяжелым трудом, сферы в рамках своей профессии либо переход на управленческие позиции, где ценится опыт. Но чаще всего для карьеры в пенсионном возрасте все-таки нужны связи: резюме незнакомого человека за 50 могут отсеять еще до собеседования. Это и есть основной совет хедхантеров людям в предпенсионном возрасте: налаживать профессиональные связи, чтобы не пришлось пробиваться на работу «с улицы».

Марина Васильева, специально для "Фонтанки.ру"