В 2019 году на петербургские крыши обрушится 1,5 млрд рублей

Капитальный ремонт крыш в 2019 году планируется провести по 639 адресам на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом 23 июля сообщают в жилищном комитете.

В этом году на кровли будет потрачено 1,1 млрд рублей. На данный момент из 507 крыш отремонтированы 145, а в стадии завершения находятся 132 объекта. Еще по 230 адресам ведутся работы. По данным НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта», в относительных величинах капремонт выполнен на 65%.

Как отмечают в жилищном комитете, в 2018 году предусматривается капремонт 1560 домов по 2517 видам работ общей стоимостью 8,9 млрд рублей. Кроме крыш, в домах Петербурга будут приведены в порядок 759 лифтов в 164 домах на сумму 2,22 млрд рублей, фасады в 267 домах на сумму 2,73 млрд рублей, «аварийные» конструкции в 32 домах на сумму 144,8 млн рублей и другие виды работ. На данный момент завершены работы на 1060 объектах, а в общем программа выполнена на 67%.