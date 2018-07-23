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Финляндия
23.07.2018 18:55
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Российские поисковики нашли на востоке Финляндии останки 24 красноармейцев

Поисковики из Карелии, Архангельской и Московской областей вернулись из 20-дневной экспедиции, в ходе которой им удалось обнаружить останки 24 человек, воевавших во время Зимней войны в 9-м отдельном лыжном батальоне. Об этом 23 июля рассказали в «Военно-историческом фонде Русского Севера», который ведёт проект «По следам отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину».

Идентифицировать удалось лишь одного бойца – благодаря именной ложке с инициалами, – это Юрин Павел Александрович, 1900 года рождения. Его останки привезли в Архангельск. Останки тех, кого так и не опознали, захоронят в Финляндии, предположительно осенью.

Поисковики обнаружили и место гибели полковника Вячеслава Долина, командовавшего отдельной лыжной бригадой, в состав которой входил батальон. Это место продолжат исследовать позже. В санитарном захоронении в Кухмо, которое сделали местные жители, покоится ещё много бойцов. Данные хранятся в финских архивах.

С 2001 года было организовано пять экспедиций в Финляндию по поиску погибших из архангельского лыжного батальона. Удалось найти останки 145 солдат.

По данным Российского военно-исторического общества, 9-й лыжный батальон был сформирован в Архангельске в 1939 году. 11 февраля 1940 года бригаду Долина направили на помощь окруженным советским частям 54-й стрелковой дивизии в районе Кухмо, но она попала в засаду, лишилась командования, и через 10 дней после начала операции живыми выбрались лишь 240 человек из 3000.

Советско-финская (Зимняя) война началась 30 ноября 1939 года и продолжалась до 13 марта 1940-го. Подробнее: "Была такая война".


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