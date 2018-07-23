От террас до евро и хайфлетов: какие форматы квартир прижились в Петербурге

Апартаменты с бэкъярдами, квартиры с террасами, панорамным остеклением и планировкой сложной геометрии — Петербург устал от однообразия. Нестандартные решения встречаются даже в массовом сегменте.

Фото «ПСК»

В классическом понимании формат квартиры — это тип и этажность. Например, таунхаусы и малоэтажные городские дома, малоэтажные многоквартирные дома, многоэтажные дома и высотные. Придумать здесь что-то новое довольно проблематично. Застройщикам приходится соревноваться в третьем критерии — классность проекта.

– Пространством для творчества становится классность проекта, и тут застройщики помимо классики: стандарт (он же эконом), комфорт, бизнес, премиум, элит, люкс и делюкс, добавляют новые форматы. Сейчас на рынке появляются проекты таких классов, как «комфорт+», «бизнес-лайт», «бизнес+», – говорит начальник отдела маркетинга ГК «РосСтройИнвест» Екатерина Пчелкина.

Евгений Ортин, маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб», полагает, что городскую жилую недвижимость можно разделить на такие два крупных сегмента, как многоквартирные дома и малоэтажные комплексы – ведь коттеджи и дуплексы уже давно стали неотъемлемой частью городской застройки.

– В качестве специфического формата рынка многоквартирных домов я бы обозначил малочисленную категорию лофтов, а также многоуровневые квартиры, в том числе мансардного типа. В малоэтажном сегменте это, скорее, жилье в таунхаусах с закрепленным за каждым собственником участком земли, – рассуждает Евгений Ортин. – Все остальное – вариации на тему квартир свободной планировки. Такие предложения единичны и никак не отражают общих тенденций рынка.

По мнению руководителя группы маркетинга ЦДС Петра Буслова, на российском рынке недвижимости присутствуют два основных формата городского жилья: квартиры и апартаменты, и у каждого из них есть свои подформаты.

– В первом случае это евро-квартиры, квартиры с террасами, лофты, пентхаусы и так далее. В сегменте апартаментов разнообразия значительно меньше. Вы можете приобрести либо апартаменты для постоянного проживания, которые будут похожи на классическую квартиру, либо апартаменты для сдачи в аренду, больше напоминающие гостиничные номера, – говорит Петр Буслов. – Такой формат, как таунхаусы, стоит несколько особняком и пока что более распространен за городом, чем в черте Санкт-Петербурга.

Что предпочитает покупатель

Один из основных трендов на рынке недвижимости – снижение бюджета покупки. А сэкономить без потери в качестве можно только за счет сокращения метража.

– В таких условиях наибольшим спросом пользуются все форматы жилья, в которых квадратные метры использованы наиболее рационально. Никому более не интересно покупать «аэродромы» с большими коридорами, местами под кладовки и запасом на три велосипеда, – считает генеральный директор «ПСК-недвижимость» Сергей Мохнарь. – Спросом пользуются так называемые европланировки – меньшая площадь коридоров, максимальная функциональность и отсутствие площади ради площади. Правда, наши строительные нормы не позволяют в полной мере ответить на этот запрос. Квартиры, в которых все помещения будут смежными, в России запрещены. Поэтому в стремлении сделать площадь меньше, а функционал выше мы ограничены.

Ирина Орлянкина, руководитель отдела продаж «Полис Групп», также считает, что наибольшим спросом в петербургских новостройках сегодня пользуются компактные функциональные планировки, позволяющие организовать жилое пространство с максимальным комфортом без переплаты за «лишние метры».

– Популярны квартиры с большими балконами, а также гардеробными. Что касается последних, то сегодня это наиболее востребованная покупателями опция. Ее наличие позволяет разгрузить пространство квартиры от лишней мебели, – говорит эксперт. – Кроме того, внимание клиентов привлекают квартиры c кухнями площадью больше средней для организации здесь, в том числе, и места для проведения времени всей семьей, а также кухни с несколькими окнами.

В сегменте малоэтажного жилья особой популярностью пользуются просторные семейные квартиры со свободной планировкой. Как рассказали в компании «Терминал-Ресурс», в таких квартирах всегда два санузла, просторные застекленные лоджии до 10 квадратных метров, эргономичные кухни-гостиные и окна в пол, которые позволят жителям Петербурга наслаждаться дневным светом даже в пасмурную погоду.

– Хотя особого внимания заслуживает не только формат жилья, но и сам образ жизни, который формируется в малоэтажных домах, – добавили в компании «Терминал-Ресурс».

Евро для народа

На фоне сохраняющегося спроса на малогабаритное жилье растет интерес к более комфортным форматам – небольшим по метражу двух- и трехкомнатным квартирам. На это повлияла доступность ипотеки, которая позволяет увеличить площадь приобретаемой недвижимости.

– Мы видим, что многих покупателей уже не устраивают классические планировки квартир. Они хотят получить максимальный комфорт на рациональной площади. Поэтому становятся очень популярными квартиры с европейскими планировками. По нашим оценкам, до 20% в квартирографии новостроек отводится под жилье евроформата, – говорит директор по маркетингу «Главстрой-СПб» Ян Свояволя.

Явное смещение предпочтений покупателей в сторону европланировок наблюдается в сегменте двух-, трех- и более многокомнатных квартир.

– Приоритет для многих покупателей – большая кухня. Для таких клиентов площадь остальных комнат даже остается вторичным фактором, – говорит директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов. – Конкуренцию евродвушкам по 40 – 45 кв. метров составляют классические двухкомнатные квартиры площадью от 57 до 62 кв. метров.

По словам Петра Буслова, популярность европланировок в многокомнатных квартирах объясняется большей функциональностью и комфортом таких решений. Европланировки позволяют покупателю получить дополнительную комнату – кухню-гостиную, сохранив при этом отдельные спальни.

– В силу того, что эти решения уже стали типовыми для многих застройщиков, их цена незначительно отличается от стоимости квартир с классической планировкой, – говорит Петр Буслов.

Квартирная экзотика

Помимо классики и евроформата сейчас на рынке довольно много вариантов не совсем обычных квартир: с большими террасами, панорамным остеклением и высокими потолками, собственной придомовой территорией, лофты.

– Лофт-проекты реализуются на территории заводов и бывших промышленных зданий, где не было вредных производств. Подобные квартиры редкий формат для Петербурга, но, безусловно, перспективный. Пятен под жилую застройку в центре города становится все меньше. Поэтому растет интерес к редевелопменту промышленных зон. В первую очередь к объектам, расположенным в «топовом» месте или с прекрасным видом на воду, – говорит коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин.

По его словам, также покупателям интересны квартиры с высокими потолками или панорамными окнами. Такие форматы стали настолько популярны, что реализуются в формате комфорт-класса. Большие окна позволяют наполнить жилые площади естественным светом, что экономит энергоресурсы, а высокие потолки дают ощущение большего пространства.

В современных проектах можно приобрести квартиры с большими кухнями-гостиными, террасами, квартиры High flat, с эксплуатируемой кровлей, каминами и многим другим.

– Такое многообразие планировочных решений формируется исходя из покупательского спроса, поэтому можно сказать, что редкие форматы квартир не только приживаются, но и популярны среди клиентов, – говорит генеральный директор ООО «КВС. Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева.

Чем лучше расположение дома, тем интереснее в нем квартиры. Формат, пока редко встречающийся в городских новостройках, – апартаменты с бэкъярдами, то есть с собственной площадкой на придомовой территории.

– В Европе квартиры с палисадниками очень популярны, в России подобный формат пока мало распространен. Жители этих апартаментов, расположенных на первом этаже, смогут попасть к себе домой, минуя подъезд, через отдельный вход, – рассказала начальник отдела маркетинговых исследований ГК «Пионер», Санкт-Петербург, Светлана Лежнева. – Собственный придомовый участок можно обустроить полностью на свое усмотрение: разбить небольшой сад, организовать зону отдыха с гамаком, место для барбекю или детскую игровую площадку.

Как необычный формат могут рассматриваться также планировки сложной геометрии: несимметричные витражи, мансардные окна, разная высота потолков в комнатах. Такие апартаменты для постоянного проживания популярны у людей из сфер дизайна, IT и шоу-бизнеса.

Почти каждый крупный застройщик сегодня предлагает покупателю собственные уникальные форматы жилья. Нестандартные планировочные решения можно найти даже массовом сегменте. По мнению специалистов, это связно с усилением неценовой конкуренции среди застройщиков и смещением интересов покупателей в сторону более комфортного жилья.

Екатерина Дмитриева, специально для «Фонтанки.ру»