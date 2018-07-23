Происшествия
Замглавы ФСИН: Заключенный Макаров сознательно провоцировал сотрудников ярославской колонии на пытки
Заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров довел сотрудников ярославской колонии ИК-1 до пыток своим поведением. Как пишут 23 июля «Ведомости», Рудый рассказал, что Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников».
Правда, замглавы ФСИН признал, что его сотрудники «не должны были допустить произошедшее».
«Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», – подчеркнул Анатолий Рудый.
Справка:
Напомним, облетевший весь Рунет ролик «Новая газета» выложила на своем сайте 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Шесть человек задержаны, личности всех участников избиения установлены. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию.