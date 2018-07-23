Замглавы ФСИН: Заключенный Макаров сознательно провоцировал сотрудников ярославской колонии на пытки

Заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключенный Евгений Макаров довел сотрудников ярославской колонии ИК-1 до пыток своим поведением. Как пишут 23 июля «Ведомости», Рудый рассказал, что Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников».

Правда, замглавы ФСИН признал, что его сотрудники «не должны были допустить произошедшее».