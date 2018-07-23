Как соцсети станут суррогатом выборов и почему в Смольном обойдутся без робота

В регионах тестируют систему мониторинга соцсетей «Инцидент менеджмент». Местные власти будут следить за негативом, исходящим от граждан, а Кремль — наблюдать за наблюдающими. В Смольном надеются обойтись своими силами.

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Компания «Медиалогия», похоже, обеспечила себе неплохие перспективы в плане госзаказа: ее систему «Инцидент менеджмент» будут использовать региональные власти, чтобы следить, где и чем недоволен народ — и, разумеется, сразу все исправить. Как сообщают СМИ, таким образом власти рассчитывают оперативно превращать негатив в свой адрес в конструктив, не дожидаясь перитонита. Особенно любопытно это для регионов, готовящихся к выборам в сентябре.

В поле внимания попадут «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Судя по описанию продукта на сайте «Медиалогии», «Инцидент» может оставить без работы десятки пиарщиков и дать работу десяткам политтехнологов. Он помогает отбирать значимые сообщения из потока упоминаний в соцмедиа, рассылать их сотрудникам, которые должны реагировать на них, а также «управляет коммуникациями по заданным сценариям». Основная задача продукта — отрабатывать негатив в соцмедиа и контролировать качество коммуникаций.

Входит ли Петербург в десятку регионов, где уже идет обкатка системы и сколько это удовольствие может стоить бюджету, в «Медиалогии» комментировать отказались. Однако, как отмечает портал РБК, на сайте госзакупок есть контракт между«Ростелекомом» и «Медиалогией» на 8,5 млн руб — в такую сумму госкомпания оценила вклад программы «Инцидент» в своё медийное будущее.

В Смольном от идеи использовать для связи с народом непонятного робота с тревожным названием мягко отстранились. Вице-губернатор Константин Серов, который, заступая на пост, отмечал важность работы с социальными сетями, в комментарии «Фонтанке» подчеркнул, что живое общение ничто не заменит. Потому что боты по кабинетам не ходят.

«Что касается этих инструментов, то это не новость, – сказал Серов. – В других странах используется очень давно, не говоря уже о коммерческих структурах, которые отслеживают публикации о себе и в СМИ, и посты в социальных сетях. Но виртуальная реальность – это одно, а жизнь – другое. Ясно, что если информация достойна внимания, то почему бы не брать ее из Интернета и работать с ней. Но вы же лучше меня знаете, что в сетях очень много вымышленного, не говоря уже о том, что имена искусственные. Так что в Смольном мы считаем, что постоянные встречи руководителей, да и телефоны доверия – полезнее. Я по опыту знаю, что разговариваешь с человеком, а многое зависит даже от его настроения. Иногда начинается чуть ли не с вопроса о жизни и смерти, а потом обсуждаем – и вроде бы не такая проблема, как заявлялась. Так что пока мы без «робота» обойдемся».

Во многом Смольный можно понять – если от скорости реакции региональных чиновников на негатив в соцсетях будет зависеть их реноме в Кремле, «боты» и «тролли» получат дополнительный стимул работать энергичнее. Как доставить огорчение губернатору или мэру? Завалить социальные сети в радиусе 50 километров от него злыми криками о плохих дорогах и повышении пенсионного возраста.

Правда, политологи не спешат предрекать рождение нового рынка черных пиар-услуг. С одной стороны, он не новый. С другой стороны, есть нюансы.

«Давайте не будем наивными, – говорит политолог Александр Кынев. – Новизны какой-то в этом нет: мониторинг социальных сетей ведется давно, системно, используется и «Медиалогия», и всевозможные дополнительные ресурсы. Существует система кураторства регионов. Она охватывает мониторинг соцсетей и СМИ. То, что сейчас об этом объявлено во всеуслышание — это, скорее, подсвечивание внимания к теме, которая и так хорошо известна. Решили сделать на этом дополнительный акцент ввиду опасности роста недовольства на фоне повышения пенсионного возраста и других непопулярных реформ. Что касается соцсетей, мессенджеров, телеграм-каналов — они давно используются для сливов и информационных войн. Причина проста. СМИ перестали выполнять эту роль: медиарынок утратил независимость, он кастрирован, многие вещи туда не попадают и уходят в соцсети. Власть, которая добилась контроля над информационным полем, сама начинает испытывать проблемы с получением этой информации. Недовольство, как в Кемерово и Волоколамске, не падает с неба. Так что идея понятна и не нова».

Превращение «Инцидента» во вторую сигнальную систему между Кремлем и регионами предсказывает политолог Петр Быстров.

«Конечно, использование социальных сетей для черного пиара – это один из вариантов развития событий, – говорит Быстров. – Но сама инициатива верна: Интернет оказывает все больше влияния на жизнь, и интернет-тренды надо отслеживать. Другой вопрос, насколько профессионально эта идея будет реализована. Важно, чтобы все не превратилось в «посыл сигнала». Чтобы с помощью этой системы определенные противоборствующие группировки элиты не начали посылать сигналы друг другу и Кремлю. В некоторых регионах такая борьба идет. Насколько серьезным может быть внутриэлитное противостояние, можно судить на примере Свердловской области, где в последнее время активно развивается конфликт между главой региона и главой его администрации».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов высказался по существу вопроса у себя в Facebook, назвав ряд «подводных камней»:

«1) Неизбежное нарастание конфликта между представлением жалующихся о всесилии власти и ее весьма скромными возможностями, к тому же ограниченными массой юридических закорючек.

2) Убежденность в том, что негативные события и информационные поводы – это всегда плохо. И их нужно быстро залечить. Это не всегда плохо, а системно отреагировать на них часто можно, лишь обобщив и проанализировав накопленный негативный опыт.

3) Очевидное различие между задачей корпоративного фейсбук-аккаунта (обеспечение лояльности конкретному бренду) и задачами власти в сфере брендинга. Одновременное продвижение бренда власти как таковой и бренда конкретного органа власти – это чаще всего утопия».

Михаил Виноградов считает, что чиновники могут отреагировать на свалившуюся на них напасть разнообразно. Кто-то бросится постить в социальных сетях «несложные жалобы», которые можно быстро отработать и получить хорошую статистику. Кто-то заведет себе «автоответчик», наняв специально обученных людей строчить шаблонные ответы жалобщикам. А кто-то может «превратить реагирование на жалобы в ключевой KPI чиновников» – и заняться отработкой повестки федеральных властей, полностью отказавшись от своей собственной.

Но при этом не совсем понятно, как в регионах будут «отрабатывать» негатив федерального полета, связанный с той же пенсионной реформой или повышением НДС — это не яма на дороге и не вытоптанный газон, с которыми хотя бы понятно что делать.

Политолог Екатерина Шульман, напротив, считает, что все намного проще. «Роботом» власть пытается заменить другой купированный в современной России орган, и это — не свободная пресса.

«Такими сложными техническими методами пытаются искусственно восстановить ту обратную связь между руководством региона и жителями региона, которая устанавливается посредством выборов, – говорит Шульман. – Не нужно никаких систем, если у вас избранный губернатор, законодательное собрание и муниципалитеты. Тогда любой негатив, который происходит в области или в городе, отражается на выборных результатах. Кремль пытается так замкнуть на себя те провода, которые должны соединять власть и граждан.

Что касается технической стороны вопроса: как это работает, видно на примере системы «Активный гражданин» в Москве. Боты пишут хвалебные отзывы или наоборот ругательные, но при этом некоторый контакт с реальностью все-таки сохраняется. У людей есть возможность, сфотографировав какое-нибудь безобразие, вызвать реакцию властей. Но лучше было бы, конечно, выборы разрешить — это было бы намного эффективнее и, честно говоря, дешевле. Посыл, видимо, состоит в следующем: «Мы наблюдаем, не думайте, что, если вы присланы из Москвы и идете на выборы как безальтернативный кандидат, на вас управы нет». Убивая выборные механизмы, власть оказывается перед необходимостью воспроизводить их с помощью суррогатов такого рода. Это все псевдовыборы».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»