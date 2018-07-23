Прыгнувший с моста Кадырова школьник утонул в Дудергофке. Его спутницу спасли прохожие

Прыжки юных купальщиков с моста Кадырова на юго-западе Петербурге закончились смертью шестнадцатилетнего школьника. Его тело достали спасатели.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 23 июля подростки прыгали с моста Кадырова в Дудергофку. О помощи криком попросила девушка, которой не хватало сил добраться до берега. Ее выручили прохожие.

С девушкой прыгнул ее друг и не выплыл. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС, к мосту приехали сотрудники поисково-спасательной службы. Тело подростка нашли в реке.

Мост через Дудергофский канал построен в 2015-м, на следующий год по нему открылось автомобильное движение. Георгий Полтавченко присвоил переправе имя Ахмата Кадырова, это решение приняли в Петербурге неоднозначно.