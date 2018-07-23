Структуры Минакова хотят поправить Парголово двумя миллионами метров новостроек

Связанные с Игорем Минаковым компании используют шанс, чтобы нарастить ликвидность своего земельного банка.

коллаж "Фонтанка.ру"

Шанс — это процедура изменений в Генплан Петербурга; публичные обсуждения прошли в конце июня и, как это часто бывает на общегородских слушаниях, сопровождались рядом интересных «пожеланий» от инвесторов. Юрлица Минакова заявили поправки в Генплан по девяти участкам вокруг Парголово — в целом на 227 гектаров возможных будущих строек. Ранее в СМИ площадь земель, принадлежащих Минакову, оценивали в 400 гектаров.

Заявки подали компании с малоизвестными названиями — ООО «Луговое», «Новый дом», «Старый Парнас», «Шуваловская перспектива». Предложения были поданы, как это принято делать, не во время самих слушаний, а после – в те несколько дней, которые закон оставляет для подачи письменных заявок.

Земли структур Минакова окружают Парголово со всех сторон. Так, «Новый дом», принадлежащий Юрию Чичояну и Анне Персияновой, просит о своем участке в 23 гектара на западной окраине Парголово (Красноярская улица). Инвестору нужно изменить функциональную зону: сейчас здесь можно строить лишь индивидуальные дома, но компания хочет зону 2ЖД (малоэтажное жилье).

Те же самые собственники владеют и компаниями ООО «Старый Парнас» и «Шуваловская перспектива». Компании требуют перевести еще четыре участка на северо-востоке и севере Парголово, общей площадью в 138 гектаров, из зоны индивидуальных домов в малоэтажку. А с южной стороны поселка все те же Чичоян и Персиянова в лице ООО «Луговое» просят перевести из зоны Р0 (пляжи и спорт) в зону Д (общественно-деловой застройки с элементами жилья) еще 39 гектаров. Участок имеет выгодную локацию: рядом с Выборгским шоссе и Шуваловским парком, немного южнее от него находится Нижнее Большое Суздальское озеро.

Девятнадцатью гектарами на юге поселка, западнее Новоорловского заказника (Заповедная улица, участок 6), владеет Анна Персиянова лично. И ей нужна уже не малоэтажка, а средне- и многоэтажная застройка: владелица просит изменить зону Д на зону ЗЖД.

И, наконец, еще двумя небольшими участками, 6 и 1,6 гектара, в некотором отдалении от Парголово, на юго-западе Шуваловского карьера, владеет Кирилл Васильев. Их тоже просят перевести из зоны пляжей в зону общественно-деловой и жилой застройки. А в качестве компенсации предлагают обозначить под Р0 участок на северо-востоке карьера.

Кирилл Васильев до октября 2016 года, согласно СПАРК, был единственным владельцем ООО «Нордэст-Недвижимость» – части девелоперского холдинга NordEst, одного из активов Минакова. С октября 2016-го Игорь Адольфович оформил компанию в свое единоличное владение. Анну Персиянову СМИ называют родственницей Минакова; в 2017 году ее упоминали как совладелицу фирм «Посейдон» и «Водопад», которая занимается обслуживанием городских бань – Балтийских бань на улице Шкапина и бани на улице Ольги Форш. Об участии Игоря Минакова в реновации нескольких старых городских бань тогда говорили как о социальном проекте и некоторой «услуге» Смольному, сделанной после разорения крупнейшего подрядчика, работавшего по городским контрактам, – «Мостостроя-6». Напомним, одним из спусковых крючков, приведших к банкротству предприятия в 2015 году, стал конфликт собственников. Компания принадлежала Минакову и его экс-партнеру по банку «Объединенный капитал» Валерию Жорову.

Что касается Юрия Чичояна, то его с Анной Персияновой объединяет совместное владение более чем 20 юрлицами. В СМИ он известен главным образом как инициатор банкротства портового холдинга «Осло Марин» Виталия Архангельского. Кроме того, в публичное поле его имя выплывало в связи с обрушением исторического здания в бывшем механическом заводе «Новый Лесснеръ» (в советское время — завод имени Карла Маркса). Зданием до 2015 года владело ООО «ПСК «Норд», в котором Чичоян имел контрольный пакет; в 2016 году компанию переформатировали в четыре другие структуры, среди владельцев которых — Денис Валерьевич Жоров и та же самая Анна Персиянова. В частности, они владеют напополам ООО «Центр Норд», в котором до середины июля 2017 года почти половину имел Дмитрий Шкурский, гендиректор ООО «Нордэст-Инвестиции», где Игорь Минаков — единственный собственник.

От холдинга NordEst комментариев по поводу планов строительства вокруг Парголово получить не удалось. Однако эксперты из Colliers International рассчитали, что в том случае, если Смольный согласится с притязаниями бизнеса, вокруг Парголово может вырасти более 2 млн 160 тысяч квадратных метров недвижимости — малоэтажной и многоэтажной.

«Из девяти участков у пяти функциональная зона может быть изменена на 2ЖД. Общая их площадь — 1,6 млн кв. м. В случае принятия изменений в Генплан только на них можно будет разместить более двух миллионов метров, – комментирует Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International. – Кроме того, прибавьте один участок, для которого требуют зону многоэтажного строительства 3ЖД — там может быть построена еще 161 тысяча кв. м. И оставшиеся три — у них очень хорошее расположение, рядом с водоемом, выездом на ЗСД и станцией метро. Сколько там может быть построено, пока предсказать не берусь. Вероятно, это могут быть апартаменты».

Сам Минаков, создавший многомиллиардную бизнес-империю, уже несколько лет лечится в Германии от серьезной болезни. В советские годы он начинал милиционером в УБХСС. В 1990-е создал концерн «Защита», ставший одной из крупнейших в городе охранных структур, которая охраняла, в частности, Южное кладбище и кладбище памяти жертв 9 Января. Выходцы из «Защиты» позднее взяли под контроль большую часть ритуального бизнеса в городе. С 1997 года в «Ленэнерго» на посту главы службы безопасности Минаков занимался истребованием долгов, в чем очень преуспел, особенно когда имел дело с промышленными предприятиями, главным образом государственными. В 1999-м был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту самоуправства, однако до суда дело не дошло. Позднее перешел на работу в ГУП «ТЭК СПб», занявшись экономической безопасностью.

К двухтысячным собрал в свою зону влияния, в том числе через процедуры банкротства, активы ряда крупных бывших госпредприятий и институтов. Часть из них рассталась со своей недвижимостью, умножив земельный банк бизнесмена, ставшего таким образом крупным девелопером. Финансовые потоки в итоге сосредоточились в банке «Объединенный капитал», а для управления недвижимостью в 2005 году была создана УК «Музей», которую позже реорганизовали в NordEst. Сейчас группа компаний владеет десятками коммерческих объектов, сотнями гектаров земель и квартирами – в том числе в ЖК «Шуваловский», который строится недалеко от Шуваловского карьера, и в ЖК «Парголово».

Позже часть активов Минакова была распродана. В 2014 году банк «Объединенный капитал» выкупили бенефициар сети «Максидом» Александр Евневич и Сергей Касьяненко (его партнер по производителю чая «Орими Трейд»). В 2016 году АФК «Система» приобрела 240 тысяч га принадлежавших Минакову охотничьих угодий в Белозерском районе Карелии. А на месте завода имени Карла Маркса к 2021 году достроят ЖК «Новый Лесснер», застройщик — компания «Отделстрой».

Минаков известен также как основатель благотворительного фонда для детей-сирот «Наше завтра» и большой друг Академии художеств имени Репина. Но и приемам, вынесенным из опыта в органах, он тоже не чужд. В сентябре 2004 года телеканалы рассказали драматическую историю об убийстве бизнесмена, которое оказалось инсценировкой. Окровавленное тело показали зрителям, а вскоре предполагаемый заказчик преступления, партнер Минакова Ильгар Ахундов, был задержан, но в 2008 году оправдан. Присяжные решили, что не доказана ни сама подготовка убийства, ни причастность к ней подсудимого.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»