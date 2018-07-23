Не заметивший пыток в ярославской колонии следователь оказался уволенным по собственному желанию, в отношении него ведется проверка

Следователь следственного отдела Заволжского района СУ СК Ярославской области Родион Свирский, отказавший в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСИН за пытки заключенного, ушел с работы по собственному желанию. Его шеф Антон Морозов, руководивший юным подчиненным, продолжает трудиться.

Об увольнении Свирского 23 июля сообщила пресс-секретарь Ярославского управления СУ СКР Кристина Гузовская. Она уточнила, что в отношении него начата процессуальная проверка, передает интернет-журнал «7х7». По словам Гузовской, Свирский оставил работу в ноябре 2017 года.

Следователю на момент инцидента в колонии № 1 Ярославской области было 22 года. Проверку в отношении фсиновцев проводить ему поручил руководитель следственного отдела по Заволжскому району Ярославля подполковник Антон Морозов. Он же согласовал постановление Свирского об отказе в возбуждении дела по факту превышения должностных полномочий, хотя уже тогда в распоряжении следствия имелись видеозаписи с переносных регистраторов сотрудников ФСИН. Свирский и Морозов сочли обоснованным и правомерным применение силы к осужденному Евгению Макарову.

Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Видеозапись с пытками Макарова опубликовала «Новая газета». Шесть человек задержаны, личности всех участников избиения установлены. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию.