Мосгорсуд отклонил апелляции участников Pussy Riot на арест за акцию на финальном матче ЧМ

Московский городской суд оставил в силе арест участникам Pussy Riot за акцию «Милиционер вступает в игру», которую они провели в «Лужниках» во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Об этом 23 июля сообщает «Медиазона». Ранее Хамовнический районный суд Москвы приговорил Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Петра Верзилова к 15 суткам ареста по части 3 статьи 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Кроме того, всем четверым запретили в течение трех лет посещать спортивные мероприятия.

Напомним, 15 июля участники Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле стадиона «Лужники», где проходил матч между Францией и Хорватией. Они хотели привлечь внимание к судьбе политзаключенных в России.

За ношение полицейской формы Pussy Riot еще придется ответить перед судом. На акционистов были составлены протоколы по статье 17.12 КоАП (незаконное ношение полицейской формы). Их рассмотрение сегодня перенесли на 25 июля. Наказание за такое правонарушение предполагает штраф от 1000 до 1500 рублей и конфискацию самой формы.