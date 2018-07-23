Тысячи клиентов «Натали Турс» требуют возврата денег

Испытывающий проблемы туроператор получил тысячи заявлений на возврат денег за отмененные туры.

«Собрано почти 6 тысяч заявлений на возмещение стоимости туров», – рассказала «Фонтанке» 23 июля пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, сложно оценить точное количество людей, которые ждут компенсации от «Натали Турс», так как одна турпутевка может быть забронирована на несколько человек.

На данный момент все клиенты туроператора смогли вернуться домой из заграничных поездок. Больше недели назад около тысячи человек оставались в других странах.

Напомним, что компания «Натали Турс», которая работает на рынке с 1992 года, в июне объявила о том, что вынуждена аннулировать туры. Руководство обещало вернуть деньги. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку деятельности туроператора.