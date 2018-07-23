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Власть
23.07.2018 20:01
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Курс на неизбежность: почему заявление Путина не отменит повышение пенсионного возраста

Владимир Путин заявил, что ему не нравится пенсионная реформа, которую Госдума приняла в первом чтении. «Фонтанка» спросила у экспертов, как это понимать и что можно было бы поправить в законопроекте.

Курс на неизбежность: почему заявление Путина не отменит повышение пенсионного возраста

kremlin.ru

К первому чтению закона о повышении пенсионного возраста подготовились заранее: депутаты получили рекомендации по размеру допустимой критики, ключевые чиновники и эксперты выступили с пространными интервью, Первый канал снял для населения сериал про счастливую старость. 19 июля думским большинством инициатива ожидаемо прошла, но на следующий день о своем несогласии заявил человек, чье мнение проигнорировать нельзя. 23 июля Центризбирком заявил, что готовится рассмотреть документы о референдуме.

«Меня много раз спрашивали: "Какой вам вариант по повышению пенсионного возраста нравится? Я всегда отвечал: "Никакой". И в правительстве мало таких людей, кому нравится.
Потому что это не может нравиться большинству наших граждан. Человек планировал выйти на пенсию отдохнуть, а если это не состоится, люди в этом ничего хорошего не видят», – заявил президент России Владимир Путин.

При этом Путин призвал основываться на реальных оценках экономики. По его словам, решение по пенсионному возрасту было принято в 1956 году, и по его просьбе в правительстве подняли протоколы совещаний того времени. «Когда наши коллеги прошлых лет принимали это решение, они указали, что по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни будет повышаться возраст выхода на пенсию. Тогда средняя продолжительность жизни равнялась 67 годам», – сказал Путин, добавив, что в 1995 году была предпринята очередная попытка, но постановлением правительства решение отложили еще на 25 лет.  

«Наступит момент, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих.

Тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем пенсионную систему, лопнут, – заметил Путин. – Решения пока нет. Если реформа не пройдет, то придется на низком уровне держать доходы пенсионеров. Но мы не должны это делать, мы должны сокращать число бедных. Нужно принимать решение, но какое?»

Кризис и санкции толкают к реформам

Доцент кафедры управления рисками и страхования СПбГУ Екатерина Солопенко отметила, что, несмотря на такую риторику президента, он явно высказался за проведение реформы.

– Я несколько раз прослушивала комментарий Владимира Владимировича, и, несмотря на то, что он говорит, что недоволен реформой, он затем буквально убеждает, что повышение возраста надо обязательно делать и пенсионная реформа все-таки необходима, – заявляет она.

– Толковать комментарий президента можно так: повышение пенсионного возраста – это то зло, которое должно было случиться, и комментарий следует понимать как признание неизбежности. Раз уж весь возможный негатив, который можно было получить, в ответ на это решение уже собран, на этом фоне делать шаг назад совершенно нерационально, – говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его мнению, президент правильно сделал, что затянул с этим комментарием. «Подождал, пока острая волна негатива схлынет, немножко разбавится чемпионатом. Тактически ход верный», – похвалил эксперт, считая, что идеальный момент для реформы был упущен лет 10 назад.

– Реформы такого типа проводились в мире много раз. Обычно их приурочивали к периодам экономического роста. Когда экономика явно растет и люди ощущают это на практике, тогда они переносятся гораздо легче. И правильно было это сделать в 2005 – 2006 годах, но тогда государство располагало такими ресурсами, что считало, что «и черт с ним, просубсидируем, да и все». Сейчас, когда это 3,7 трлн рублей в год, это уже и правда накладно для бюджета, – считает Хестанов.

Он убежден, что сейчас остался практически последний шанс сделать все не «в пожарном режиме».

– На близком горизонте весьма вероятный циклический экономический кризис, и вряд ли больше, чем год-два, нас от него отделяют, а также ужесточение санкционного давления. Поэтому было принято решение в сложных условиях подстраховать бюджет и улучшить его наполнение повышением НДС и при этом сократить расходы пенсионной реформой. Вполне разумная мера, учитывая, что сейчас у нас профицитный бюджет и пока растут резервы, – отмечает Хестанов.

Косметика скроет старость

В то же время изменения в законопроект все-таки внесут, ожидают эксперты. Причем в окружении президента постараются не растягивать удовольствие и подготовить относительно устраивающий общественность законопроект уже к осени.

– Что-то косметическое и будет сделано. Но в небольшом объеме, потому что иначе просто непонятна логика, зачем глотать весь негатив, чтобы не исправить ситуацию? Наоборот, ситуацию нужно решать так, чтобы в ближайшие годы возвращаться к ней не нужно было. Иначе это как резать собаке хвост по частям. Чем короче будет процесс, от первого чтения до окончательного, тем лучше оно воспримется, – отметил Хестанов.

«Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разработчикам реформы, писали, например, что обсуждается сохранение пенсионного возраста матерям с 3–4 детьми, снижение на пару лет стажа, дающего право выйти на пенсию на два года раньше (предлагается 45 и 40 лет для мужчин и женщин соответственно).

Но Екатерина Солопенко считает, что в первую очередь надо работать с наиболее рискующей категорией — людьми, для которых пенсия была совсем рядом, а теперь отдалится на несколько лет.

– Работники, которые вот-вот ждут пенсию, все, конечно, в ужасе, – отметила она. – В советское и перестроечное время предприятия помогали человеку получить хорошую пенсию: перед выходом платили премии, повышали зарплату, потому что пенсию считали от заработка за последние два года. А сейчас человек предпенсионного возраста больше болеет, меньше успевает, и его переводят на должности с меньшим окладом, что сказывается при расчете по баллам.

В качестве послабления в реформе помог бы, по её мнению, перенос увеличения пенсионного возраста на 5 – 6 лет. Более молодые работники о реформе будут знать и смогут придумать, как накопить на пенсию и подготовиться.

Но Хестанов считает, что на радикальные меры правительство не пойдет, разве что присудят единовременную выплату.  

– Выплата была бы хороша с точки зрения пиара, люди это легко поймут. И в то же время она необременительная: затраты сейчас, но никаких обязательств в будущем, – отметил он.

Кроме того, в качестве весомого плюса, по словам экспертов, можно было бы заложить в систему начисления трудовых пенсий больше прозрачности. Раз уже начали появляться заявления о том, что в правительстве могут отказаться от балльной системы, то логичнее было бы перейти к расчету пенсий в зависимости от уровня дохода, как у депутатов Госдумы, что было бы проще и понятнее для граждан, чем сложная нынешняя система.

Возглавить подготовку косметических изменений, по словам Хестанова, могли бы профсоюзы.

– Судя по тому, что у нас профсоюзы занимают в основном соглашательскую позицию, то логично, что они могут быть призваны на роль совещательного органов. Это хорошо согласуется с традициями подобных обсуждений в нашей стране, – отметил он.

Но независимо от того, к чему придет доработка реформы, по мнению Солопенко, массовых протестов не будет.

– Для молодых эта проблема неактуальна, – считает она. – Тем, кто на пенсии, обещают её увеличить на 12 000 рублей в год, зачем им выходить? А те, кто перед пенсией дорабатывает последние годы и кто первым ощутит на себе поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию, не пойдут протестовать  — страшно. Им есть что терять: уволят и потом еще и пенсию нормальную не насчитают.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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