На ликвидацию свалок в Московском районе власти готовы потратить до 80 млн рублей

В Московском районе у администрации руки дошли до двух крупных свалок – у 5-го, 6-го и 7-го Предпортовых проездов, а также у гаражного кооператива «Авиатор». За ликвидацию каждой из них власти готовы заплатить по 39 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Больше всего мусора скопилось у ГСК «Авиатор», где по двум адресам складируется 115 тыс. тонн отходов: 88 тыс. тонн в районе пересечения Взлетной и Вертолетной улиц и 27 тыс. тонн на Старообрядческой улице у дома 2б. Около Предпортовых проездов скопилось почти 29 тыс. тонн мусора.

«Свалочные массы представляют собой неоднородную смесь преимущественно из отходов от строительных и ремонтных работ, древесные отходы от сноса и разборки зданий, лом бетонных изделий, лом железобетонных изделий, лом строительного кирпича, обрезки вулканизированной резины, мусор и смет производственный малоопасный, отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные; отходы разнородных текстильных материалов при разборке мягкой мебели. Основную часть отходов составляет грунт (около 60%) от общей массы отходов», – написано в технической документации.

До 31 октября 2018 года весь мусор нужно перевезти на лицензированные полигоны, причем маршруты вывоза должны быть разнообразными. Победителей электронных аукционов 16 августа выберет администрация Московского района.