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24.07.2018 12:47
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«Орловский парк» от ПИК - комфорт не заставит себя ждать

Живописная природа Приморского района, развитая инфраструктура, удобные планировки и дворы-парки от Группы ПИК, ожидают первых жителей уже в следующем году. Старт заселения – 2019

«Орловский парк» от ПИК - комфорт не заставит себя ждать

На площадке «Орловского парка» идёт активное строительство/ фото предоставлено Группой ПИК

«Орловский парк» располагается в шаговой доступности от Новоорловского заказника и Суздальских озёр. Рядом – станции метро «Проспект Просвещения» и «Озерки», КАД и ЗСД.
В комплекс входят восемь монолитных домов высотой 12 и 25 этажей, два детских сада, общеобразовательная школа и многоуровневый паркинг.

При проектировании социальной инфраструктуры специалисты ПИК опирались на мировой опыт, поэтому они будут значительно отличаться от обычных. Внутри всё будет продумано до мелочей и направлено на всестороннее развитие детей: спортивные и музыкальные залы, уютные игровые комнаты, кабинеты для учебных занятий, безопасные игровые и спортивные площадки.

Переменная этажность корпусов обеспечивает дополнительную инсоляцию и хорошие виды из окон/ фото предоставлено Группа ПИК
Переменная этажность корпусов обеспечивает дополнительную инсоляцию и хорошие виды из окон/ фото предоставлено Группа ПИК

Жилой комплекс «Орловский парк» возводится по правилам строительства ПИК-Стандарт. Эта концепция проектирования и строительства предлагает покупателям совершенно новый уровень комфорта проживания. Первая очередь строительства включает четыре дома и детский сад. В настоящее время идёт активное строительство всех корпусов. В двух башнях монтажные работы ведутся на уровне 14-15 этажей. Первые новосёлы смогут заселиться уже в следующем году.

Заселение первых жителей «Орловского парка» – в 2019 году/ фото предоставлено Группа ПИК
Заселение первых жителей «Орловского парка» – в 2019 году/ фото предоставлено Группа ПИК

Корпуса проекта образуют закрытый зелёный двор без автомобилей, в котором люди могут спокойно гулять и отдыхать. Такая застройка наиболее комфортна для человека. Благодаря ей микрорайон приобретает структурную стройность, красоту и порядок. В зелёных уютных дворах без автомобилей будут обустроены современные детские площадки, в проектировании которых принимали участие детские психологи. Площадки призваны пробуждать в детях интерес и фантазию. Зонирование территории проводится с учетом потребностей жителей всех возрастных групп. Во дворах «Орловского парка» будет множество живописных уголков: ландшафтный дизайн, крупномерные деревья и кустарники, прогулочные дорожки и малые архитектурные формы.

«Орловский парк» предоставит жильцам выбор из десятков вариантов удобных квартир. Планировки учитывают многообразие стилей жизни и позволяют максимально эффективно использовать жилую площадь. Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы в них было удобно расставить любую мебель. В квартирах площадь остекления на 30% больше, чем в стандартных домах, а подоконники — ниже, на уровне 50 см от пола. Размеры окон в домах позволяют увеличить освещённость внутреннего пространства на 20-30%. При этом комнаты не делаются глубокими – в квартирах всегда много света.

Будущие жильцы «Орловского парка» получат квартиры с готовой отделкой в минималистическом скандинавском стиле, который легко адаптируется под любые дизайнерские фантазии. Это позволяет владельцам сразу заселяться в квартиру и обходится как минимум на 30% дешевле самостоятельного ремонта. При отделке используются современные материалы, а нейтральный цвет стен можно перекрашивать несколько раз, что дает свободу любым дизайнерским решениям.

Зонирование территории и благоустройство выполняются с учётом потребностей жителей всех возрастных групп/ фото предоставлено Группа ПИК
Зонирование территории и благоустройство выполняются с учётом потребностей жителей всех возрастных групп/ фото предоставлено Группа ПИК

У каждого корпуса в «Орловском парке» — своя индивидуальность. Яркие фасады домов будут поднимать настроение. Смелое использование цвета позволяют создавать действительно оригинальный облик дома. Для сохранения привлекательного внешнего вида и сокращения будущих расходов на ремонт, применяются современные долговечные фасадные решения. Кондиционеры устанавливаются в цветные декоративные корзины из перфорированного металла. Для отвода конденсата предусмотрены специальные дренажные каналы.

В самих домах спроектированы просторные подъезды с витражным остеклением, дизайнерской отделкой и двумя входами – с внешней и внутренней стороны здания. Холлы представляют собой уютные светлые пространства без тёмных углов, оборудованные современными скоростными лифтами. В кабину легко поместятся детская коляска, велосипед или даже новый диван. Входы в подъезды расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов, что облегчает жизнь молодым мамам и пожилым людям. На первых этажах с внешней стороны домов будут расположены магазины, салоны красоты, кафе, пекарни и другие услуги. Жители не будут испытывать недостатка в инфраструктуре шаговой доступности.

Подъезды в домах сквозные, а входы в них выполнены на уровне земли/ фото предоставлено Группа ПИК
Подъезды в домах сквозные, а входы в них выполнены на уровне земли/ фото предоставлено Группа ПИК

В непосредственной близости от жилого комплекса находится большой Новоорловский заказник площадью 140 гектар. Всего пятнадцать минут пешком до живописных Суздальских озёр, излюбленного места отдыха горожан. Здесь обустроены пляжные зоны с кабинками для переодевания, поддерживаются чистота и порядок.

«Орловский парк» – это новый уникальный микрорайон в Санкт-Петербурге. Философия сочетаний комфорта и стиля, безопасности и свободы позволяет по-новому взглянуть на стандарты жилья. Забота о жильцах здесь начинается еще до заселения.

Новая услуга ПИК-Такси с комфортом доставит покупателя из любой точки города в офис продаж. Эту поездку оплачивает застройщик, для покупателя она бесплатна.

Адрес микрорайона «Орловский парк» и офиса продаж ПИК: г. Санкт-Петербург, пересечение Орлово-Денисовского проспекта и Суздальского шоссе

Время работы офиса: ежедневно с 09:00 до 21:00

Микрорайон «Орловский парк» – застройщик ЗАО «ПрофСервис», проектные декларации на сайте: pik.ru

 

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