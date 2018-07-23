Судья купила квартиру на особых условиях после вынесенного в пользу мэрии Москвы решения

Проработавшая пару лет в статусе федеральной судьи Айгуль Шайхутдинова стала собственницей квартиры в престижном доме Москвы. За месяц до сделки она удовлетворила иск принадлежащей мэрии компании о выселении жителей столицы с перспективного земельного участка.

О покупке судьей квартиры кадастровой стоимостью 12,8 млн рублей в Большом Тишинском переулке сообщает 23 июля телеканал «Дождь». Он ссылается на данные Росреестра, в выписке которого Айгуль Салимовна Шайхутдинова значится стороной купли-продажи, а основанием для предоставления квартиры — распоряжение правительства Москвы. Квартиры в этом доме предоставляют на условиях аукциона, однако недвижимость, которую приобрела судья, сняли с торгов и заключили договор с единственным покупателем.

Указом президента Айгуль Шайхутдинова назначена судьей Никулинского районного суда по гражданским делам в марте 2016 года. До этого она работала мировым судьей района Раменки и зарабатывала в год 1,2 млн рублей, следует из последней опубликованной декларации о доходах.

Жилкомплекс «Переулок Большой Тишинский, 45» комфорт-класса построило «Управление гражданского строительства», входящее в департамент строительства Москвы. Оно создано для возведения квартир и инфраструктуры на бюджетные деньги. Целевой аудиторией жилья от «Управления» значатся очередники, льготники и участники программ по переселению из ветхих и аварийных домов.

Стоимость квадратного метра в Большом Тишинском, 45, оценивается в 295 – 388 тыс рублей. Однокомнатные квартиры продаются от 13 млн, цена «трешек» доходит до 36 млн.

Внимание к своей работе Айгуль Шайхутдинова привлекла рассмотрением иска еще одного подконтрольного мэрии Москвы предприятия к горожанам. «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ) попросило выселить 118 владельцев гаражей с Никулинской улицы. Они мешали возведению престижного жилкомплекса «Квартал на Никулинской». 18 мая 2018 года, за месяц до приобретения своей квартиры, Шайхутдинова удовлетворила иск и обязала ответчиков освободить землю.