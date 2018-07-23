Следствие подозревает ЦНИИмаш в измене пятилетней давности

«Роскосмос» прокомментировал обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), сотрудник которого Виктор Кудрявцев был арестован по подозрению в передаче секретных данных стране – члену НАТО.

Как сообщает ведомство 23 июля, следователей интересует документация института за 2013 год. Это стало ясно после внеплановой проверки института комиссией «Роскосмоса». «Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш», – пишет на своем сайте корпорация.

В обращении подчеркивается, что иные периоды деятельности НИИ следователей не интересуют.

Обыски по делу о государственной измене в институте в Королёве и в офисе руководителя исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в Москве прошли на прошлой неделе. Арестованного сотрудника ЦНИИмаш, головной научной организации «Роскосмоса», обвиняют в передаче данных о гиперзвуковом оружии одной из стран НАТО. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал кадровые изменения после обысков. 23 июля стало известно, что Счетная палата проверит деятельность ракетно-космической корпорации «Энергия».