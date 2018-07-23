Как получить ипотеку быстро и выгодно?

1 Я решил взять ипотеку. Сколько денег мне понадобится?

Сумма зависит от того, какая квартира нужна: то есть, от количества комнат, класса и расположения жилого комплекса и т.д. Допустим, вы покупаете жилье в новостройке класса масс-маркет по среднестатистический для Петербурга цене в 3,6 млн рублей. Первоначальный взнос — 15%, срок —15 лет, ставка — 9,48% (средний показатель по городу в мае 2018 года). В этом случае придется предварительно накопить 540 тыс. рублей, а после получения ипотеки ежемесячно отдавать банку 31 916 рублей.

Если выберете в качестве варианта-минимум студию за 2 миллиона, то при тех же взносе, сроке и процентной ставке на руках надо будет иметь 300 тыс. рублей, а ежемесячно выделять от семейного бюджета 17 731 рубль.

Так как по правилам финансовой безопасности выплаты по ипотеке не должны превышать 50% дохода, то в первом случае вам желательно зарабатывать в месяц как минимум 70 тыс. рублей, а во втором — как минимум 40 тыс. рублей. Имейте в виду, что сегодня почти все банки используют аннуитетные ежемесячные платежи. Их размер в течение всего срока ипотеки не меняется.