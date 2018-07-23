Смольнинский «МПБО-2» через суд отстоял право стать единственным мусорным оператором Петербурга

Городской «Завод по механизированной переработке бытовых отходов – 2» (МПБО-2), который по итогам двух конкурсов Смольного (по 9 районов каждый) стал единым региональным мусорным оператором сразу для всего Петербурга, смог в суде отстоять статус, который оспаривал частный конкурент – компания «Новый свет – Эко», «дочка» «Автопарка № 1 "Спецтранс"» Анатолия Язева.

«Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что процедура выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) была проведена в полном соответствии с нормой закона», – сообщили 23 июля в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

В Смольном отметили, что «этот очень важный для города вывод» позволит МПБО-2 начать работу в качестве регионального оператора в установленные сроки. Впереди у завода – заключение договоров с производителями, перевозчиками и переработчиками ТКО.

Напомним, что соглашения с региональным оператором заключены на 10 лет. Оператор должен приступить к работе во всех районах города не позднее 1 января 2019 года. Региональный оператор будет нести ответственность за движение бытовых отходов на всех этапах – от сбора на контейнерных площадках до переработки и утилизации. Кроме того, правительством города поставлена задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году – 100% отходов, образуемых в Петербурге.

Собирать деньги с населения на реализацию амбициозных планов оператор будет через единый тариф на вывоз и утилизацию ТКО, который должны установить в ближайшее время. «Фонтанка» первой получила предлагаемую цифру и выяснила, что некоторым петербуржцам заплатить придётся в 2 – 3 раза больше, чем сейчас. Сильнее других ощутят нововведение, если его примут, большие семьи и обитатели маленьких квартир.