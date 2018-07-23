Каждый десятый болельщик приехал на ЧМ в Петербург из-за границы на «Аллегро»

Через пункты пропуска Северо-Западного региона во время ЧМ в Россию въехали почти 200 тысяч футбольных болельщиков, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Fan ID имел при себе каждый двадцатый турист.

По данным ведомства, самым популярным способом добраться до Петербурга на чемпионат мира по футболу из-за границы стал самолёт: аэропорт "Пулково" принял 79 тыс. зрителей мундиаля. На втором месте – скоростной поезд «Аллегро» из Хельсинки: он перевёз более 23 тыс. болельщиков, что составляет 11% от всех иностранцев с Fan ID, оформленных органами СЗТУ.

Третьим по загруженности погранпереходом ожидаемо стал автомобильный пункт пропуска «Торфяновка» (3,5 тыс.), через который идёт трасса Санкт-Петербург — Хельсинки.

Поболеть на петербургском стадионе иностранцев привезли 23 автобуса: 14 приехали через эстонскую границу и 9 — через финскую.

Напомним, ранее об итогах мундиаля рассказали в аэропорту "Пулково". Там сообщили, что пассажиропоток за время ЧМ-2018 вырос на 11%. Всего в Петербург с 13 июня по 15 июля прилетели 1,2 миллиона соотечественников и 1 миллион иностранцев.