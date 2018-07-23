Адвокат пострадавшего от пыток в ярославской колонии рассказала, почему уехала. Об угрозах ей сообщил источник

Адвокат Евгения Макарова, пострадавшего от пыток в ярославской колонии, рассказала о том, что заставило ее временно покинуть страну. Если верить словам юристки, напрямую ей угроз все же не было.

«Мой источник в Ярославской области, с которым я работаю уже год и который ни разу не дезинформировал меня, сообщил мне, что сотрудники, которые участвовали в избиении, и даже часть других сотрудников колонии говорили о намерении мстить — в том числе мне. Говорили, что «Общественный вердикт» — враг и все такое», – рассказала Ирина Бирюкова в интервью корреспонденту «Медузы».

Бирюкова призналась корреспонденту «Медузы», что опасается за свою жизнь и потому покинула страну вечером следующего дня после публикации этого видео.

Ранее стало известно о задержании шестерых сотрудников исправительной колонии № 1 Ярославской области после публикации резонансного видео об избиении осужденного.