Сергей Матвиенко стал взрослей почти на 1 млрд рублей

Доходный дом В.А. Вонлярлярского и особняк Фолленвейдера правительство Петербурга времен Валентины Матвиенко отдавало под инвестиционные проекты. Теперь эта недвижимость общей стоимостью более миллиарда рублей оказалась в собственности у Сергея Матвиенко.

архив "Фонтанка.ру"

В середине июля 2018-го сын экс-губернатора Петербурга, а ныне спикера СовФеда, стал обладателем 50% долей двух компаний. У обеих организаций на балансе есть по зданию, каждое из которых является объектом культурного наследия. Схема, которая теперь закончилась именем Сергея Матвиенко, начиналась около 10 лет. «Фонтанка» рассказывает, как это было.

Доходный дом писателя Василия Вонлярлярского на Английской набережной был построен в 1847 году в стиле неоренессанс. За чуть более 50 лет царской России он успел сменить четырех именитых владельцев, а в 1917 году был национализирован. И вот уже в новейшей истории России он снова нашел своего владельца – Сергея Матвиенко.

В 2010 году Валентина Матвиенко, как первое лицо города, заключила инвестиционный договор с компанией «Аксиома». Владельцем компании, созданной в ноябре 2008 года, была Ирина Рыжкова, имя которой будет не раз и не два встречаться в учредительных документах компаний, которые впоследствии окажутся в собственности Сергея Матвиенко.

По условиям договора, инвестор должен был перевести в бюджет Петербурга 86 млн рублей и реконструировать здание, приспособив его под гостинично-офисный центр. Первоначально земля под доходным домом была отдана в аренду на 3 года. Как рассказали «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, по результатам инвестпроекта в 2012 году «Аксиома» зарегистрировала на большую часть здания право собственности и даже судилась с Росреестром из-за отказа его регистрировать. В итоге из 5 тыс. квадратных метров дома В.А. Вонлярлярского 4 тысячи перешли в собственность компании «Аксиома», а аренду земли под объектом культурного наследия в 2013 году продлили на 48 лет. Еще 1044 кв. метров принадлежат предпринимателям Вячеславу Леснику и Людмиле Княгининой, которые занимаются торговлей сувенирами.

К моменту заключения инвестдоговора владельцем компании на 99% стала кипрская фирма Skanoodle Holding Limited, еще 1% оказался в собственности гражданина Латвии Виктории Гавриловой. Состав акционеров изменился 29 декабря 2015 года: право собственности на «Аксиому» регистрируется на Александра Зайцева, полного тезку отца Юлии Зайцевой, в декабре 2008-го ставшей женой Сергея Матвиенко. А 17 июля 2018 года 50% долей «Аксиомы» переходят самому Матвиенко.

По оценкам специалистов Colliers, рыночная стоимость площадей, принадлежащих сегодня «Аксиоме», составляет от 500 до 600 млн рублей. Так как половина компании официально принадлежит Сергею Матвиенко, то и половина активов теперь принадлежит ему.

На первом этаже доходного дома Вонлярлярского сейчас, по данным 2gis, располагается 16 организаций, среди которых бизнес-центр, рестораны, магазины, агентства. В общем все, кроме гостиницы. Также в сети нет информации о том, что когда-то по этому адресу располагалась гостиница, в том числе в период с 2010-го по 2012 год.

По планам правительства Матвиенко, еще один гостиничный комплекс должен был появиться на Каменном острове, по адресу: Большая аллея, д.13, литера А. По крайней мере, если верить постановлению от 4 августа 2009 года. Двухэтажный особняк швейцарского подданного Фолленвейдера на Каменном острове, построенный в 1904 году, был отдан в аренду компании «Бизнес-Инвест». В советские годы здесь располагался санаторий «Клинический», а с 1993-го по 2009 год его занимало Генеральное консульство Дании. Согласно инвестиционным условиям, после того как датчане переехали на набержную Мойки, возможность обустроить историческое здание в духе северного модерна с элементами неоготики под пятизвездочный отель на 30 номеров с рестораном и SPA-центром компания получала за 109 млн рублей.

Среди акционеров известных игроков не было вплоть до 2010 года: «Бизнес-Инвест», идентично «Аксиоме», перешла кипрской Skanoodle Holding Limited и Виктории Гавриловой. И точно так же 29 декабря 2015 года компания полностью переходит под контроль тезки тестя Матвиенко. К этому моменту особняк уже находился в собственности у «Бизнес-Инвеста», как и часть участка земли под ним площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Еще 1,2 тыс. квадратных метров, прилегающих к дому, компания арендует до 2020 года, однако неизвестно, на каких условиях.

Кадастровая стоимость здания на Каменном острове составляет 88,5 млн рублей, но, как рассказали в комитете имущественных отношений, выкупить его компания смогла за 8 млн рублей. По такой цене земля досталась «Бизнес-Инвесту» благодаря инвестиционному договору и льготам, которые он повлек.

50% «Бизнес-Инвеста» Матвиенко также купил 17 июля 2018 года. И так же, как и в доме В.А. Вонлярлярского, гостиница в особняке Фолленвейдера пока не появилась. Сейчас эта территория огорожена забором, и что же именно за ним происходит – неизвестно. Роскошный дом и земельный участок на Каменном острове эксперты оценивают от 1,3 миллиарда до 2 миллиардов рублей.

Собеседник «Фонтанки» в Смольном, комментируя тот факт, что по обоим проектам не все инвестиционные условия были выполнены, отметил, что дело даже не в фамилиях, которые звучат в этой истории: у чиновников нет эффективных рычагов воздействия по таким инвестдоговорам, которые к тому же заключались еще десять лет назад, когда правовые механизмы были не так хорошо проработаны, как сейчас.

По подсчетам «Делового Петербурга», состояние Сергея Матвиенко оценивалось в 1,8 млрд рублей. Теперь официально к этой цифре можно прибавить еще порядка 1 млрд рублей. Это при том условии, что совладелец компаний Александр Зайцев действительно просто полный тезка тестя Матвиенко. Если же нет, то считать будет сложнее: ведь в каждой семье по-своему делят имущество.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»