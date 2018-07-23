Главных по космическим кораблям в России проверит Счетная палата
Счетная палата намерена провести комплексную проверку российской ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом ее попросил «Роскосмос».
Как сообщает 23 июля RT со ссылкой на РИА Новости, проверка пройдет в ближайшее время.
Из всех нарушений 2017 года, которые выявила Счетная палата, почти 40% приходятся на «Роскосмос», речь идет о сумме как минимум в 760 миллиардов рублей. На прошлой неделе после обысков по делу о госизмене был арестован сотрудник головной научной организации «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев.
Справка:
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» - одно из ведущих предприятий космической промышленности России, основанное в 1946 году. РКК занимается разработкой полного спектра ракетной и космической техники, там были созданы многомодульная станция «Мир», пилотируемые космические корабли серии «Союз» и «Прогресс» Почти 40% акций «Энергии» принадлежит государству.