Главных по космическим кораблям в России проверит Счетная палата

Счетная палата намерена провести комплексную проверку российской ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом ее попросил «Роскосмос».

Как сообщает 23 июля RT со ссылкой на РИА Новости, проверка пройдет в ближайшее время.

Из всех нарушений 2017 года, которые выявила Счетная палата, почти 40% приходятся на «Роскосмос», речь идет о сумме как минимум в 760 миллиардов рублей. На прошлой неделе после обысков по делу о госизмене был арестован сотрудник головной научной организации «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев.