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Спорт
23.07.2018 16:17
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«Зенит» получит почти 2 млн евро от ФИФА за выступление своих игроков на ЧМ-2018. Если, конечно, согласится

Стал известен размер компенсаций футбольным клубам за участие их игроков в чемпионате мира по футболу – 2018. Как пишет 23 июля «Росбалт» со ссылкой на «Интерфакс», в общей сложности Международная федерация футбола (ФИФА) готова выплатить российским командам около 10 млн долларов.

На самую большую сумму претендует «Зенит» – 1,9 млн долларов. В составе петербургского клуба выступают больше всего игроков, занятых на ЧМ-2018, — Артем Дзюба, Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Далер Кузяев, Юрий Жирков, а также защитник сборной Сербии Бранислав Иванович.

Второе место по размеру компенсации занял «Локомотив» с 1,753 млн долларов, на третьем – ЦСКА с 1,6 млн долларов. В его составе пять игроков сборной — Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич (после ЧМ-2018 он завершил карьеру), Марио Фернандес, Александр Головин и Алан Дзагоев.

При этом отмечается, что клубы должны согласиться принять эти деньги от ФИФА. Окончательный расчет по деньгам будет сделан к концу года. Программа компенсаций клубам от ФИФА была утверждена в октябре 2017 года. Ее общий размер составил 791 млн долларов.

Напомним, на чемпионате мира по футболу сборная России впервые в своей истории вышла в четвертьфинал, проиграв там сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Хорватия в итоге стала серебряным призером.

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