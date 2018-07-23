Военная полиция просит вернуть в армию гауптвахту

Вернуть право командирам воинских частей арестовывать солдат без решения суда сенаторов попросила военная полиция. Об этом начальник главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский сообщил 23 июля на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки», – цитирует генерал-лейтенанта РБК. Ивановский напомнил, что сейчас решение о дисциплинарном аресте солдата принимает исключительно гарнизонный суд после обращения командира воинской части.

Глава комитета Виктор Бондарев пообещал военной полиции поддержать их предложение.

Гауптвахта в российской армии была отменена в 2002 году, но уже через 4 года был принят закон о ее возвращении, но арестовывать военнослужащих по нему может только суд. В настоящее время поводом для судебного заседания и последующей гауптвахты могут стать грубые проступки военнослужащих. Например, самовольное оставление части, нарушение правил пользования оружием и нахождение на службе в состоянии опьянения. Максимальный срок ареста — 45 суток. За содержанием арестованных следит военная полиция — ведомство создано при Министерстве обороны в 2011 году.