Россию смывает: в Волгограде стадион затопило вместе с болельщиками, в Дагестане разрушены два моста

Юг России оказался затопленным из-за мощных дождей и отсутствия исправных ливневок. 23 июля в соцсетях появилась масса видеозаписей и фотографий из регионов, где разгулялась непогода.

В Краснодаре только в воскресенье, 22-го числа, буквально за час выпала месячная норма осадков. Городские службы всю ночь откачивали воду с улиц.

В Волгограде из-за ливня частично было отключено электричество. Падали деревья, плыли машины, а кое-где на дорогу сошли грязевые массы. Футбольный стадион, построенный к мундиалю, затопило прямо с болельщиками внутри во время игры «Ротора» и «Луча». Эксперты винят во всем торопливое строительство.

В Дагестане ливень разрушил два пешеходных моста и отрезал восемь населенных пунктов от цивилизации.

Ну а в Санкт-Петербурге дождь – самый долгожданный гость: к середине недели синоптики обещают тридцатиградусную жару.